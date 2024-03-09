نزل الآن تردد قناة SSC 1 HD الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي، ومواعيد مباريات الهلال القادم خلال شهر مارس

على مدار الساعة تتصدر قناة ssc 1 على النايل سات عمليات البحث من جميع المواطنين سواء في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، للمتابعة المستمرة لجميع مباريات الدوري السعودي روشن السعودي، ورغبة المشاهدين في متابعة نجوم الكرة العالمية مثل كريستيانو رونالدو وكريم بينزيمه ورياض محرز وساديو ماني وتالسكا وياسين بونو، وغيرهم من النجوم في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية 2023

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء العالم العربي، تردد قناة ssc 1 على القمر الصناعي نايل سات 2023 وخطوات تنزيل وضبط تردد القناة علي أجهزة الإستقبال المنزلية:

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية

في إطار الخدمة المجانية التي يقدمها محرري الموقع للسادة القراء الأعزاء في جميع أنحاء العالم العربي نقدم لكم خطوات تنزيل تردد قناة الرياضية السعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:

1 – عليك استخدام جهاز التحكم والضغط على زر القائمة، عليك أن تضغط على كلمة “خيارات”.

2 – ثم عليك كلمة تثبيت وقم بالضغط عليها.

3 -وعليك بالضغط على زر تثبيت يدوي الموجود.

4 – ثم تقوم باختيار القمر الصناعي الذي هو نايل سات وستجده في القائمة.

5 – ثم تقوم بأدخل التردد الجديد المطلوب.

6 – ثم تحدد اتجاه استقطاب القناة حيث سيكون عموديًا.

7 – ثم تقوم بضبط معدل الترميز بناءً على المواصفات واضغط على زر موافق.

8- النقر علي حفظ.

موعد مباريات الهلال القادمة خلال شهر مارس الجاري

يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس يلتقي الهلال فريق إاتحاد جدة السعودي ببطولة دوري أبطال أسيا.

السبت 16 مارس 2024 الساعة 3 عصراً بتوقيت مكة المكرمة يلتقي الهلال مع ضمك بالدوري السعودي.

السبت 30مارس 2024 الساعة 3 عصراً بتوقيت مكة المكرمة يلتقي الهلال مع الشباب السعودي الدوري السعودي روشن.

الثلاثاء 2 إبريل 2024 الساعة 3 عصراً بتوقيت مكة المكرمة يلتقي الهلال مع الأخدود بالدوري السعودي.

الجمعة 5 إبريل 2024 الساعة 3 عصراً بتوقيت مكة المكرمة يلتقي الهلال مع الخليج بالدوري السعودي.