تعد منصة “مظلتي الإلكترونية” هي واحدة من المواقع الرئيسية التي يتم استخدامها في استخراج كشوف أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك لجميع المحافظات، بما في ذلك الوجبة الأخيرة المعروفة بالوجبة السابعة.

حيث من المتوقع أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن صدور قرار بإعلان أسماء المستفيدين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، ويتطلب الحصول على الدعم المقدم من الوزارة توفير جميع الشروط المطلوبة.

وفيما يلي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية. يتطلب أن يكون المتقدم عمره 18 سنة أو أكثر للرجال، و15 سنة أو أكثر وحتى 55 سنة للنساء العراقيات. يجب توفير أثبات عدد أفراد الأسرة، ويجب أن لا يقل عن أربعة أفراد. يتطلب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية:

بطاقة التموين العراقية. بطاقة الهوية الوطنية العراقية. أثبات الدخل الشهري المحدد للمتقدمين العراقيين. السجل المدني.

للحصول على كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي الإلكترونية” اضغط (هنا). اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق. تعبئة نموذج الاستعلام وتسجيل جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد المحافظة والوجبة السابعة. الضغط على زر “الاستعلام”، وسيتم عرض أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عند توافرها في قاعدة بيانات الوزارة. في حال ظهور الأسماء يمكن تحميل كشوفات تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العرشكرًا لتواصلكم، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنني نموذج لغوي ذكاء اصطناعي ولا يمكنني الوصول إلى الإنترنت أو القيام بأي عمليات حقيقية على المواقع الحكومية، ومع ذلك قد يتم توفير معلومات حول كيفية الوصول إلى منصة “مظلتي الإلكترونية” والاستعلام عن كشوف أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

حيث ينتظر الألاف حالياً نزول أسمائهم ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة، لصرف الوجبة والمنحة المقررة خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب والجميع في حاجة للمبالغ المقررة، لتوفير كافة الاحتياجات والسلع اللازمة للشهر الكريم، متمنيم أن يتم الصرف ونزول الأسماء خلال يوم أو يومين على أقصي تقدير لمجابهة زيادة الأسعار وتلبية وتوفير كافة المستلزمات.