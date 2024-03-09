طريقة الاستعلام عن الدعم السكني عن الشهر الجاري وموعد الصرف

يترقب الملايين الموعد الخاص بإيداع الدعم السكني عن شهر مارس الجاري وهو من المقرر أن يتم الصرف خلال الفترات القادمة حيث حدد الحكومة والجهات المختصة موعد ثابت للصرف في كل شهر وهو يوم 23 من كل شهر ويستمر الإيداع على مدار نفس اليوم 24 يناير.

آلية موعد إيداع الدعم السكني عن الشهر الجاري

حيث تم تحديد موعد الإيداع الخاص بالدعم للمستفيدين به، وفقا للجدول والبرنامج الزمني المحدد سلفا الذي ينص على أن يتم إيداع الدعم في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، كما تنص اللوائح على تقديم الدعم في يوم الثالث والعشرين من الشهر الميلادي أول تأخيره إلى الخامس والعشرين من ذات الشهر وذلك في حالة تصادف يوم الرابع والعشرين مع عطلة أو إجازة رسمية.

مشاريع جديدة تقدمها الشركة الوطنية للإسكان

هذا وقد أعلن السيد محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان عن فتح المجال أمام كافة المواطنين من المملكة لحجز وشراء الوحدات السكنية في المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها والواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية، وذلك دون اشتراط الدعم السكني.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني المقرر

وتتيح وزارة الإسكان بالمملكة الاستعلام عن موعد نزول الدعم إلكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على منصة سكني (اضغط هنا).

تسجيل الدخول إلى المنصة عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك تتم كتابة جميع الطلبات والبيانات الخاصة.

ثم يتم الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على كلمة التحقق من حالة الاستحقاق.

يتم بعدها التأكد من صحة كافة البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.

ثم يتم الضغط على كلمة استعلام.

بعد فترة وجيزة يظهر الموعد الخاص بصدور الدعم وكافة المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم السكني

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة جميع الشروط الخاصة بالحصول على الدعم السكني والتي جاءت كما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من أبناء ومواطني السعودية.

ثم يتم تقديم الأوراق وكافة المستندات المطلوبة، ومنها شهادة إثبات الدخل وصورة من بطاقة إثبات الهوية.

ومن ضمن الاشتراطات أن لا يقل عمر الفرد المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عاما كحد أدنى.

كما تتيح الوزارة للسيدات التقديم على الدعم السكني (المطلقات والأرامل).

ويلزم للتقديم أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

كما يشترط ألا يكون قد استفاد سابقا من الدعم السكني.

يجب ألا يكون يكون المتقدم مالكا لأي عقار.

هذا ويمكن أن يستفيد من الدعم كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما يسعى العديد من المواطنين الى الدخول للمنصة ومعرفة الموعد الخاص بصرف الدعم المقرر لهم، وقبل ذلك كله التأكد أولاً من الموافقة على طلب الدعم السكني الذي تقدموا به، وفي حالة الموافقة بعد الدخول للموقع الذي أشرنا إليه في بداية المقال عليه الإنتطار لحين نزول الأموال والمبالغ المقررة للدعم على الحساب الخاص بهم.