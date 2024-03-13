أخيرًا اتحدد .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإفصاح عن جدول صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث قررت إطلاق عملية الصرف في بداية الشهر، و يأتي هذا الإعلان مع إشارة إلى زيادة في قيمة المعاشات، وتشمل جميع الفئات من المعاشات، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والتأمينية، والاستثنائية، بالإضافة إلى المعاشات الخاصة، التي تُستحقها الورثة.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

من المقرر أن يشهد شهر أبريل 2024 بداية صرف المعاشات، حيث ستُجرى عمليات الصرف عبر فروع البنوك المعتمدة في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويتبع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدولاً زمنياً محددا لتنفيذ هذه العمليات، ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة والخط الساخن 1624 لأصحاب المعاشات والمستحقين الاستعلام عن تواريخ صرف المعاشات بسهولة ويسر وهذا مع أول يوم من شهر مارس القادم 2024م.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل

للحصول على قيمة زيادة المعاشات لعام 2024، يقدم موقع التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام بخطوات بسيطة:

زيارة موقع التأمينات الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

سيتم عرض التفاصيل بشكل فوري.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل

للحصول على معاشات شهر أبريل، يمكن الاستفادة من وسائل صرف متعددة، وتتضمن: