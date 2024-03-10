اعرف دلوقتي .. موعد شهر رمضان الكريم 2024 تبعًا للحسابات الفلكية

يتم البحث بصورة دائمة من جانب المواطنين عن موعد شهر رمضان فمن الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى القليل من الأيام ويهل علينا هذا الشهر، ومن الجدير بالذكر أيضا أن شهر رجب قد انتهى وبدأ شهر شعبان أيضًا، وهناك اقبال كبير من جانب المسلمين للتعرف على هذا الموعد الخاص بحلول شهر رمضان لكي يستعدوا له، وكما نعلم أننا لا زلنا في شهر شعبان، إذ إنه الشهر الذي يكون سابق لهذا الشهر، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد الخاص بحلول شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان

من الجدير بالذكر أن موعد شهر رمضان يتساءل عنه المواطنين أيضا وتجدر الإشارة بأن الرئيس الخاص بالجمعية الفلكية الذي يدعى المهندس أبو زهره أوضح أن الحسابات الفلكية قامت بالتأكيد على أن اليوم الذي يوافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي يكون اليوم الأول من شهر شعبان 2024، كذلك أن شهر رمضان سوف يكون موافق الحادي عشر من مارس 2024.

موعد شهر شعبان

في الحقيقة أنه يوجد مركز فلكي يوضح الموعد الخاص بشهر رجب وكذلك شهري شعبان ورمضان وهذا المركز قد بين ان كل الدول الإسلامية بدا فيها شهر رجب في اليوم الذي كان موفقا السادس عشر من يناير 2024، الذي مضى وتم تحري الهلال الخاص بشهر شعبان في يوم السبت الذي كان موافقا التاسع والعشرون من رجب والذي يوافق أيضا العاشر من شهر فبراير الجاري 2024، وهذا المركز يقوم بالكثير من مختلف المهام كرؤية الهلال في الكثير من الدول.

أدعية شهر شعبان 2024

هناك الكثير من الأدعية التي من الممكن ان يقوم المسلم بالدعاء بها خلال هذا الشهر من ضمنها ما يلي: