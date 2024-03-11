بالرقم القومي .. رابط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 والشروط المطلوبة

ينتظر المواطنين حاليا رابط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير الذي يمكنهم من خلاله التقديم بالشقق التي قامت الحكومة بتجهيزها، ويحرصون كذلك على أن يحجزوها بأسعار مناسبة؛ حيث توفرها الحكومة للأشخاص متوسطي الدخل بالإضافة إلى أصحاب الدخل المنخفض والمحدود، ويتطلب ذلك شروط معينة وطريقة للتقديم سنعرفك على كل منهما بالسطور القادمة.

حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

يمكنك الآن أن تقوم بالحجز لدى شقق الإسكان عبر الرابط المخصص لذلك، ويتم هذا باتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول للرابط المخصص للحجز من هنا

يجب عليك بعدها اختيار إحدى الشقق الموجودة أمامك.

وبمجرد القيام بذلك سيطلب الموقع منك تدوين كافة المعلومات والبيانات اللازمة والتي لابد من التأكد بأنها صحيحة.

سيعرض الموقع لك عدد من الشروط، ولذا عليك أن تقرأها جيداً وبعدها توافق عليها.

أرفع ما يكون مطلوبا من مستندات.

انقر فوق تقديم.

الشروط المطلوبة لحجز شقق بنك الاسكان والتعمير

يتطلب حجز هذه الشقق تواجد بعض الشروط من أجل ذلك، حيث يجب أن تكون تلك الشروط موجودة بالمتقدم وهي كالتالي: