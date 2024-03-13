اعرف دلوقتي .. حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين وأسعار السلع التموينية لشهر مارس

يرتفع البحث من جانب المواطنين حول التعرف على نصيب الفرد على البطاقات التموينية فمن الجدير بالذكر أنه في الساعات القليلة التي مضت شاعت اخبار كثيره بشأن زيادة نصيب الفرد على البطاقات التموينية وإلى هذا الوقت الجاري لم تقم وزارة التموين بالإعلان عن الزيادات الجديدة بشأن نصيب الفرد بالتموين بشهر مارس 2024، ويقوم الشخص بالحصول على سلع التموينية التي تكون قيمتها 50 جنيه شهري، إذ إنه يتم إتاحة السلع الغذائية المتباينة بأقل الأسعار، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بذلك.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

يصل نصيب الفرد على بطاقات التموين لحوالي 50 جنيها فحسب وهذا إلى رابع فرد بالبطاقات التموينية في حين أن الفرد الخامس يقوم بالحصول على 25 جنيه مصري فحسب، كذلك أنه من حق الشخص الواحد أن يحصل على زجاجة واحدة من الزيت وأيضا كيلو من السكر وكل الأشخاص في الفترة الجارية يقومون بالتساؤل عن الزيادة بنصيب الفرد في حيز غلاء الأسعار ولكن الوزارة إلى هذا الوقت لم تكشف عن أية زيادات.

أسعار السلع التموينية شهر مارس 2024

بعدما قمنا بالإشارة إلى النصيب الفرد بالبطاقة التموينية نقول إنه يتم البحث من جانب عدد كبير من المواطنين حول أسعار السلع التموينية التي توجد بمنافذ الوزارة الخاصة بالتموين وفيما يلي تلك الأسعار الخاصة بأسعار التموين: