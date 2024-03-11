من هُنــا .. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة 2024

كثير من المواطنين يقومون بالبحث عن رابط منصة مظلتي وكذلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية، إذ إن ذلك الامر يعتني به جميع الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي سوف نتناول سويا الخطوات اللازمة للاستعلام عن المشمولين بالبرنامج.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

من الجدير بذاكر أن نظام الخاص بالرعاية الاجتماعية اخر وجبه يكون النظام الذي يهتم بإتاحة الدعم لكبار السن وفي الغالب يكون هذا حينما يقوم بمواجهة أمراض مزمنة أو حينما يكونوا بالمرحلة الخاصة بالشيخوخة، إذ إن ذلك النظام يشمل العناية الطبية بالإضافة الرعاية الاجتماعية علاوة على الدعم النفسي وأيضا الخدمات الاجتماعية بغيه جعل كفاءة الحياة أفضل في هذه الفترة الحالية وهي من ابرز المنح واهمها المقدمة من جانب الحكومة العراقية للأشخاص الذين يكونوا كبار في السن وهذا لغلاء الأسعار والمعيشة وعدم اتاحه راتب ثابت لهم، وتستطيع أن تستعلم عن الأسماء التي تم شمولها في البرنامج باتباع النقاط الآتية:

الخطوة الأولى الدخول على منصة مظلتي من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر الخدمات الالكترونية.

الخطوة الثالثة تدوين كل البيانات المرادة.

الخطوة الرابعة النقر على زر بحث.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

توجد سلسله من الشروط اللازمة لكي يستطيع المواطن الحصول على هذا الدعم مقدم من جانب برنامج الرعاية الاجتماعية من بينها ما يلي: