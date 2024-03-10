هيخلوكي رايقة طول اليوم.. تردد قناة وناسه بيبي نايل سات لمتابعة لولو 24 ساعة دون انقطاع

إن تردد قناة وناسه تحظى باهتمام كبير من أولياء الأمور والأطفال، وذلك لما تقدمه من محتوى تعليمي ومتنوع يلبي احتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتعتبر قناة وناسه للأطفال إحدى القنوات المتخصصة لتقديم محتوى مناسب للأطفال حتى سن 13 عاما، وبها جميع البرامج التي تجذب الأطفال وتكشف مواهبهم المختلفة، وتساعدهم على اكتساب مهارات مختلفة، وتعمل على زرع القيم الدينية والأخلاقية بهم من خلال برامج بسيطة، لمزيد من التوضيح فى هذا المقال.

تردد قناة وناسه على النايل سات

نقدم لكم تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد 11470

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD

تردد قناة وناسه على العرب سات

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسه على العرب سات كما يلي:

التردد 11270

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة H

اغاني قناه وناسه للأطفال

نقدم بعض الأغاني المحببة للأطفال على هذه القناة فيما يلي:

حبيب البابا.

أجا الحلو.

لوليات صغار.

حناني حناني.

أغنية شاطر.

لا تفتح الباب يا لولو.

رق اللولو.

أغنية أنا الشاطر.

أغنية هيا ننام.

أغنية يا شرطة اللص.

جميلة هذه الكتاكيت.

دكتور الأسنان الحقني.

ماما جابت بيبي.

كيفية ضبط تردد قناة وناسه

هى قناة فضائية ترفيهية موسيقية للأطفال، مملوكة للفنان السعودي راشد الماجد، تدار من قبل تليفزيون الشرق الأوسط، وقد تم بث هذه القناة منذ عام 2007،وكانت في السابق قناة على اليوتيوب، ويمكنكم ضبط التردد لقناة وناسه على القمر الصناعي الذي ترغبه بكل سهولة باتباع هذه الخطوات التالية: