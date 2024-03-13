” شحنت 12 ألف كوينز ببلاش” أسرع طريقة للحصول على كوينز eFootball PES 2024 مجانًا 😱 وفتح بكدجات أسطورية بطرق مضمونة 100% 🤯

تستمر لعبة اي فوتبول في تقديم تحديثات أسطورية تزيد اللعبة متعة، وفي هذا الصدد سنتاول أسرع طريقة للحصول على كوينز eFootball PES 2024 مجانًا، إذ يرغب الكثير من عشاق اللعبة في تكوين وتشكيل فريق أسطوري، بحيث يتسلح أمام خصومه بأعتى اللاعبين من أساطير اللعبة، حيث يوجد الأسطور مارادونا ورنالدينيو والكثير من الأساطير، كما يوجد أشهر وأفضل المهاجمين في العالم بقوة تتخطى 102، مثل النرويجي آرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبامبي، ومن المتوقع أن تقوم اللعبة بإضافة تحديثات جديدة تزيد من مهارات هؤلاء الأساطير.

طريقة الحصول على كوينز eFootball PES 2024

لعبة اي فوتبول eFootball PES هي لعبة كرة قدم تركز على الواقعية والتحدي، إذ أن اللعبة تحظى بإقبال كبير من المستخدمين في الدول العربية، حيث أن اللعبة توفر لك جميع التحديثات التي تحتاجها لتحسين تجربتك في اللعب، كما يمكنك أيضًا شحن الكوينزات وشراء الأدوات والترقيات التي تساعدك على تطوير فريقك والفوز في المباريات، إذ أن لعبة 2024 eFootball تنتمي إلى ألعاب كرة القدم، وهذه اللعبة تلقى رواجاً كبيراً بين عشاق الألعاب الرياضية، اللعبة تم تحديثها مؤخراً ببيانات جديدة ومميزات جديدة.

أسرع طريقة للحصول على كوينز eFootball PES 2024 مجانًا

إذا كنت ترغب في معرفة أسرع طريقة للحصول على كوينز eFootball PES 2024 مجانًا، فهناك بعض الحملات التي يمكنك المشاركة فيها والاستفادة منها، وهذه الحملات هي:

حملة ركلات الترجيح: هذه الحملة انطلقت منذ فترة وتتيح لك الحصول على 100 كوينز إذا نجحت في تسجيل الأهداف من ركلات الترجيح.

الحملة الأساسية: هذه الحملة تبدأ كل خميس وتمنحك الجي بي والكوينز المجاني. يمكنك الحصول على 50 كوينز مجانية إذا دخلت إلى اللعبة يومياً.

الحملة الإضافية: هذه الحملة تنطلق عندما تحدث أحداث جديدة أو يصدر موسم جديد في اللعبة، مثل الموسم الرابع الذي انطلق مؤخراً. يمكنك الحصول على 50 كوينز أخرى إذا شاركت في هذه الحملة.

طريقة تنزيل لعبة اي فوتبول 2024 على الفون والكمبيوتر

لتحميل لعبة eFootball PES 2024 على هاتفك الأندرويد أو الأيفون، اتبع الخطوات التالية:

أولا افتح متجر التطبيقات على هاتفك، سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم ابحث عن efootball PES 2024 في شريط البحث وانقر على النتيجة الأولى.

بعد ذلك انقر على زر تحميل اللعبة وانتظر حتى يتم التثبيت.

وبعد التحميل، ابحث عن اللعبة في قائمة التطبيقات على هاتفك وانقر على رمزها.

ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء اللعب، وتأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت.

خصائص ومميزات لعبة eFootball PES 2024

لعبة اي فوتبول بيس 2024 هي لعبة كرة قدم تلقى رواجاً كبيراً بين عشاق الألعاب الرياضية، حيث أن اللعبة تقدم لك مميزات عديدة، مثل: