استقبل الآن.. تردد قناه طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات 

تردد قناه طيور بيبي الجديد، يبحث الكثير من عشاق قناه طيور بيبي عن احدث تردد لها بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها، وقد عملت القناة على جذب الكثير من المشاهدين في انحاء العالم العربي لترسم البسمة على شفاه الأطفال وكذلك ايضا الكبار، ولكى يتسنى للجميع المتابعة بافضل جوده تابع معنا هذا المقال لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

تردد قناه طيور بيبي الجديد على النايل سات

ليتمكن الآباء والأمهات من تنزيل تردد قناه طيور بيبي الجديدة على القمر الصناعي النايل سات اتبع مايلي:

القمر الصناعي:النايل سات

التردد:11274.

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

الجوده:hd.

تردد قناه طيور بيبي الجديد 2024 على العرب سات

لاستقبال وتنزيل تردد قناه طيور بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات يمكنك اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي:العرب سات

التردد:11310.

معدل الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

الجوده:hd.

ضبط تردد قناه طيور بيبي الجديد 2024

عليك اولا الذهاب الى القائمه من الريموت كنترول.

النقر بعد ذلك على كلمة اعدادات.

الضغط على كلمة تنزيل القناه

كتابة المعلومات الخاصه بالقناه من الترددات ومعدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بصورة صحيحة

قم بالضغط على كلمة حفظ وتثبيت القناة.

بذلك نكون قد عرضنا لكم تردد قناه طيور بيبي الجديدة 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وكيفية ضبط التردد على جهاز التلفزيون الخاص بك.