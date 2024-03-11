وزارة التضامن الاجتماعي تُوضح حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 وخطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة،ازداد البحث من قبل الكثير من المواطنين في هذه الآونة في جميع المحافظات المصريه بعد ان قامت الوزارة بالتوضيح أنه سوف يتم صرف المعاشات في مقتبل كل شهر، وقد تساءل رواد التواصل الاجتماعي على جميع الوسائل هل هناك زيادة في معاشات تكافل وكرامة هذا الشهر أم لا وهذا ما سوف نوافيكم في السطور القليلة من هذا المقال.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

قد أعلن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير لعام 2024 عن وجود زيادة في المعاشات بنسبة 15% تكافل وكرامة، ومن المقرر أن تكون بداية صرف المعاش بالزيادة في مقتبل شهر مارس القادم نظرا لارتفاع سعر السلع الغذائية، ليتسنى للمواطنين من سد احتياجاتهم الأساسية والعيش بحياة كريمة، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تابع معنا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة واليكم هذه الخطوات:

الدخول أولا على الموقع الإلكتروني الرسمي ل وزارة التضامن الاجتماعي

عليك النقر على كلمة استعلام عن تكافل وكرامة.

هذه الخطوة عليك كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة في الخانه المخصصه لذلك.

النقر على كلمة استعلام.

سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع البيانات التي ترغب في معرفتها و نتيجة الاستعلام الخاصة بك.

بذلك نكون قد أوضحنا لكم من خلال هذا المقال حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة، وأهم خطوات اللازمة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.