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استقبل واضبط .. تردد قناة ماجد كيدز الجديد على النايل سات 2024 التحديث الأخير
لمن يرغب في العثور علي قناة فضائية ذات محتوى مسلي وتعليمي للأطفال قناة ماجد كيدز هي الخيار الأفضل، فهي لا تعتمد على سياسة المحتوى الترفيهي الميلي المضيع للوقت الأطفال، فاهتمامها الأول هو توفير محتوى يتوافق مع مرحلة الطفولة بمختلف أعمارها وذلك من خلال بث محتوى ينمي مهارات الأطفال ومداركهم ويلاحظ ذلك أنها تقوم ببث برامج مسابقات مخصصة للأطفال والتي تجمع بين كونها مسلية وفي نفس الوقت هادفة وتعليمية.
تردد قناة ماجد كيدز
من مزايا قناة ماجد كيدز أنه يوجد لها أكثر من تردد يمكن من خلال أي واحد منها البحث عن القناة وتثبيتها ومشاهدة محتواها، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:
التردد الأول
- القمر الصناعى: نايل سات.
- التردد: 11411.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 2750p
- معامل تصحيح الخطا: ¾.
- الجودة: HD.
- التشفير: قناة مجانية.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11804.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الجودة: SD.
مميزات قناة ماجد كيدز
ساهم في نجاح قناة ماجد كيدز هو توفر مجموعة من المزايا بها والتي يتمثل البعض منها في الآتى:
- القناة تبث محتواها 24 ساعة في اليوم دون إنقطاع أو تشويش والفضل في ذلك يرجع إلى الاستعانة بأجهزة حديثة خاصة بتقوية بث القنوات الفضائية.
- محتواها متنوع بين أفلام ومسلسلات كرتونية وكذلك مسابقات أطفال والمحتوى متجدد على مدار اليوم.
- يوجد لقناة ماجد كيدز مواقع رسمية خاصة بها على كل من تويتر وفيسبوك يمكن من خلال هذه المواقع معرفة كل ما يتعلق بها من محتوى ومواعيد العرض وأي تغيير في التردد.