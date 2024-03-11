استقبل واضبط .. تردد قناة ماجد كيدز الجديد على النايل سات 2024 التحديث الأخير

لمن يرغب في العثور علي قناة فضائية ذات محتوى مسلي وتعليمي للأطفال قناة ماجد كيدز هي الخيار الأفضل، فهي لا تعتمد على سياسة المحتوى الترفيهي الميلي المضيع للوقت الأطفال، فاهتمامها الأول هو توفير محتوى يتوافق مع مرحلة الطفولة بمختلف أعمارها وذلك من خلال بث محتوى ينمي مهارات الأطفال ومداركهم ويلاحظ ذلك أنها تقوم ببث برامج مسابقات مخصصة للأطفال والتي تجمع بين كونها مسلية وفي نفس الوقت هادفة وتعليمية.

تردد قناة ماجد كيدز

من مزايا قناة ماجد كيدز أنه يوجد لها أكثر من تردد يمكن من خلال أي واحد منها البحث عن القناة وتثبيتها ومشاهدة محتواها، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11411.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 2750p

معامل تصحيح الخطا: ¾.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

مميزات قناة ماجد كيدز

ساهم في نجاح قناة ماجد كيدز هو توفر مجموعة من المزايا بها والتي يتمثل البعض منها في الآتى: