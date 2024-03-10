القط بيجري ورا الفأر .. تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024

حظيت قناة توم وجيري للأطفال على اهتمام كبير من قبل الكثير من الأطفال من مختلف الأعمار، وقد ازداد البحث على تردد القناة من قبل الكثير من أولياء الأمور و الأمهات ، فضلاً عن أنها تعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الكرتونية المختلفة ما بين المسلسلات والأفلام والبرامج الطفولية، والجدير بالذكر هناك أن شريحة كبيرة من المشاهدين يريدون استقبال التردد الجديد للقناة، وهو ما سنعرضة لكم في السطور التالية

تردد قناة توم وجيري

يمكن ضبط و استقبال تردد قناة توم وجيري وفقا للتردد الاتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11345

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

وهناك أيضا تردد اخر للقناة

القمر الصناعي العرب سات.

التردد هو 11315.

معامل ترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

ويمكن ضبط القناة من خلال التوجة إلى قائمة الاعدادت من خلال جهاز التحكم والضغط على البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وبعد ذلك إدخال التردد و كافة المعلومات المطلوبه كمعدل الترميز ومعامل التصحيح ومعدل الاستقطاب والضغط على بحث والانتظار ثواني حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات.

ومن الجدير بالذكر أن الموسيقى تلعب دورًا كبيرا في جميع حلقات كرتون توم وجيري، ويترتب على إثرها إظهار الاثارة والأحاسيس على المتابع التي تعد من تأليف الموسيقار سكوت برادلي، والجدير بالذكر أيضا ان الموسيقى تعزز من غياب الحوار، حيث يكون توم وجيري قليلا ما يتكلمان ويكون عوضا عن ذلك يمكن أن يتم استخدام بعض المحركات الصوتية والرسومات.

مميزات قناة توم وجيري 2024