شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد حزمة PUPG MOBILE UC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ السيزون الجديد “محدش هيقدر عليك”

مهم جدا أن يتم شحن شدات ببجي بالنسبة للاعبين حيث تساعدهم في شراء الملابس والأسلحة والشخصيات داخل هذه اللعبة، وتساعد العناصر في تحقيق الفوز على الأعداء، لذلك سنوضح لكم فى هذا المقال كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي.

شحن شدات ببجي

تعرف لعبة ببجي تحت مسمى ألعاب الرويال باس أو الاكشن حيث تقوم بتجميع فريق يتكون من أربعة أفراد في المعتاد من جميع أنحاء العالم مع إمكانية الدخول إلى أحد الرومات من أجل مواجهة الفرق الأخرى والانتصار عليهم، وعند التخلص منهم لكي يتبقى الفريق الذي تلعب معه بذلك يفوز التيم، كما يوجد رومات أخرى تستدعي القيام بمهمات معينة وبمجرد الإنتهاء يرتفع التقييم داخل اللعبة، حتى تصل إلى أعلى فئة ومع نهاية كل موسم وبداية آخر جديد تعود مرة أخرى لمحاولة رفع التقييم، لكن احذر لأن بعض التطبيقات للحصول على الشدات المجانية قد تسرف حسابك في لعبة ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي مجاناً

يمكنكم شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي والحصول على شدات ببجي بالأيدي، وطريقة شحن البطاقة فيما يلي:

الدخول الى موقع شحن شدات ببجي الرسمي (اضغط هنا للدخول)

الرسمي (اضغط هنا للدخول) اكتب رقم الايدي الخاص بك واضغط ok.

سيظهر لك الاسم الخاص فيك باللعبة للتأكد.

اكتب رقم بطاقة ببجي بشكل صحيح ثم اضغط ok.

ثم وافق على الشروط واضغط اوكي وستصلك الشدات فوري.

تحديث جديد شحن شدات ببجي 3.0

أطلقت الشركة المطورة للعبة ببجي التحديث الأخير وهو يعرف ببجي موبايل 3.0 الذي جاء بمميزات وإضافات جديدة نوضحها فيما يلي: