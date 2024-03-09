بالفيديو الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان ضمن مسلسلات رمضان 2024

نشرت منصة WATCH IT “واتش ات”، وذلك من خلال القناة الرسمية للمنصة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، الإعلان الرسمي والبرومو الخاص بالمسلسل الجديد “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، أحد مسلسلات رمضان 2024والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي

وتدور أحداث مسلسل المعلم والذي يعد أحد مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي حول حامد تاجر الأسماك الذي يعيش حياة هادئة وبسيطة، ولكن هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث تنقلب حياة حامد بالكامل رأسًا على عقب ليجد نفسه قد وقع وسط العديد من الصراعات الكبيرة مع أكبر تجار بسوق السمك.

أبطال مسلسل المعلم رمضان 2024

ويشارك في بطولة مسلسل “المعلم” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024 ضمن مسلسلات رمضان: النجم مصطفى شعبان ويشاركه البطولة هاجر أحمد، وسهر الصايغ، والنجم الكبير أحمد فؤاد سليم، وانتصار، والنجم القدير أحمد بدير، وسلوى خطاب، والنجم الأرني منذر رياحنة، والمطرب محمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، والفنان القديرعبد العزيز مخيون، وسلوى عثمان، ومحمد أبو داود، ومصطفى حشيش، وفتوح أحمد، وهالة مرزوق، والمسلسل من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: مرقس عادل.

والآن يمكنك أن تشاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان.. رمضان 2024

كما يمكنك الآن مشاهدة البرومو الخاص بمسلسل المعلم على منصة WATCH IT والذي تم طرحه عبر يوتيوب.

تعرف على القنوات التي ستقوم بعرض مسلسل “المعلم” في رمضان 2024

هذا ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل “المعلم” في رمضان 2024 عبر مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في قنوات “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان يعد أحد نجوم شباك رمضان منذ ما يقرب من عشرون عاماً، حيث يأتي دوما بمسلس جديد منذ أن قدم مسلسل العار، لينطلق منفرداً بعدها بأدوار البطولة المطلقة بعدد من المسلسلات الشهيرة منها الزوجة الرابعة، وأيوب، دكتور أمراض نسا، ملوك الدعنة، وأخيراً مسلسل بابا المجال في الموسم الماضي مع رياض الخولي وباسم السمرة.