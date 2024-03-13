4 أكيـاس سكر و 6 أزايز!!.. هذا نصيب الفرد من التموين شهر رمضان “مارس” 2024 + سعر الزيت والسكر وباقي السلع الجديدة النهارده

تشهد الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث عن نصيب الفرد من التموين عن شهر مارس 2024 في مصر. حيث يتطلع الكثير لوجود زيادة على نصيب الفرد بسبب قدوم شهر رمضان الكريم، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مدعمة في جميع المنافذ الخاصة بها، كما قررت أيضا فتح العديد من معارض أهلًا رمضان في جميع المحافظات، لمساعدة الشعب في ظل ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة.

موعد صرف السلع التموينية عن شهر مارس

تقدم وزارة التموين العديد من السلع على بطاقة التموين، مثل السكر، والزيت، والأرز، لأن هذه السلع تعتبر سلع أساسية لجميع الأسر، ويتم عرض تلك السلع من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، كما يتم صرفها بداية كل شهر ميلادي، ليأخذ كل فرد نصيبه من التموين المقرر له، وسيتم صرف نصيب الفرد من التموين عن شهر مارس، يوم 1 مارس 2024.

نصيب الفرد من التموين عن شهر مارس

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن وجود زيادة في التموين 2024 بسبب قدوم شهر رمضان والذي من المقرر أن يأتي في يوم 11 من شهر مارس 2024، وازداد التساؤل عن هذا الأمر لما يتم كل عام من وضع زيادة على التموين مع قدوم الشهر الكريم، لكن وزارة التموين نفت هذه الشائعات، وأعلنت أن نصيب الفرد من التموين لم يحدث له أي زيادة حتى الآن، وأكدت الوزارة أنه في حالة اضافة اي زيادة على السلع التموينية سيتم الإعلان عنها مباشرة من قبل الجهات المسؤولة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس

لم تشهد أسعار السلع التموينية أي تحركات حتى هذا الوقت، حيث يتم صرفها للأفراد المنتفعين من دعم وزارة التموين، بنفس أسعار الشهر الماضي، وتكون الأسعار كالآتي: