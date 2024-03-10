يا كحك العيد .. موعد عيد الفطر المبارك 2024 والعطلات الرسمية

يعد عيد الفطر أحد أهم الاحتفالات في العالم الإسلامي، حيث يأتي بعد شهر رمضان المبارك الذي يمثل فترة الصوم والتأمل والتقرب إلى الله. يعتبر عيد الفطر فرصة للمسلمين للتجديد والتآلف الاجتماعي بعد شهر من الصيام والعبادة، تعتبر زكاة الفطر من العادات الشرعية التي يقوم بها المسلمون قبل حلول عيد الفطر، حيث يتبرعون بمقدار معين من الطعام أو النقود للفقراء والمحتاجين، مما يساهم في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم في هذا اليوم المبارك، تبدأ احتفالات عيد الفطر بالصلاة الخاصة بهذا اليوم، حيث يجتمع المسلمون في المساجد لأداء صلاة العيد، ويتبادلون التهاني والتبريكات بحلول العيد، كما يعتاد الناس على ارتداء أجمل الملابس التقليدية وتبادل الهدايا والزيارات بين الأقارب والأصدقاء، ويتناولون وجبات شهية وحلويات تعكس فرحة الاحتفال.

موعد عيد الفطر

عيد الفطر هو أحد الأعياد الإسلامية الهامة التي تُحتفل بها المسلمون في نهاية شهر رمضان، وهو شهر الصيام. يأتي عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يمتد لمدة تقريبية تصل إلى 29 أو 30 يوماً حسب رؤية الهلال، ويعتبر عيد الفطر فرصة للمسلمين للاحتفال والتباهي بالنعم التي منحهم إياها الله بعد شهر من الصوم والتضرّع ، يتميز العيد بالصلاة المشتركة في جميع المساجد، وتبادل التهاني والزيارات وتقديم الهدايا، تعكس احتفالات عيد الفطر قيم الفرح والتسامح في عالمنا الإسلامي، فعيد الفطر هذا العام سيكون في يوم الثلاثاء التاسع من ابريل 2024

العطلات الرسمية في 2024

توجد 10 إجازات رسمية بعد انتهاء عيد الفطر في مصر في هذا العام، تأتي كما يلي: