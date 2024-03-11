اتقرج دلوقتي براحتك .. موعد عرض مسلسل بابا جه والقنوات الناقلة 2024

مسلسل بابا جه بطولة الفنان الكوميدي الشهير أكرم حسني المعروف عنه بأدواره المبهجة التي تظهر السعادة والفرح على المشاهد، والمعروف عنه أنه متميز فى الأدوار الكوميدية، وأن دائم المشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل كوميدي خلال السنوات الماضية، الجدير بالذكر أن مسلسل باب جه مكون من 15 حلقة فقط، شركة الإنتاج لم تحدد بعد الفترة التي سوف يتم بها عرض المسلسل سواء خلال النصف الأول من الشهر الكريم أم خلال النصف الثاني، وعلى الرغم من اقتراب جميع المسلسلات من انتهاء التصوير إلا أن مسلسل بابا جه لم ينتهي بعد، لذا هناك تكثيف كبير في ساعات التصوير وذلك للانتهاء من المسلسل بالشكل المطلوب.

مسلسل بابا جه

المسلسل تدور أحداثه حول هشام الذي يجسد دوره أكرم حسني مدير تنفيذي لفندق كبير يتم الاستغناء عن خدماته بسبب انتشار فيروس كورونا وأنه يظل فترة طويلة في المنزل ويحاول الخروج من هذا الموقف، البطولة النسائية أمامه من بطولة نسرين أمين التي تجسد دور زوجته ومعها 3 أبناء، يقوم أحد أصدقاء هشام بعرض عليه وظيفة رعاية ابنه هلال فترة سفره ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين هشام وزوجته وبين الأبناء، الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سما ابراهيم تلعب دور عمة هشام ضمن أحداث المسلسل.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

البطولة من نصيب أكرم حسني والبطولة النسائية بين نسرين أمين وسما ابراهيم، يلعب دور الأبناء كل من سليم محمود، ميريت الحريري والطفلة لافينا نادر، عدد كبير من ضيوف الشرف الممثل أحمد فهمي أحمد اكين محمود البزاوي، المسلسل من تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي.