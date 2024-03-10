“اتفرج على أقوي الافلام الحصرية” اليكم تردد قناة روتانا سنيما الجديد بأقوي جودة.. مش هتقدر تغمض عنيك..!!

تردد قناة روتانا سينما هو موضوع مهم للعديد من عشاق السينما والمسلسلات حيث تعتبر واحدة من أبرز القنوات العربية التي تعرض أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية وهذا يجعلها وجهة مفضلة للكثير من الناس للاستمتاع بأفضل محتوى سينمائي وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد القناة بشيء من التفصيل.

تردد قناة روتانا سنيما

تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد يعتبر محطة فضائية مشهورة ومرموقة تقدم أحدث الأفلام العربية الحصرية وتتمتع بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم القناة تبث بجودة عالية الوضوح HD وهي غير مشفرة كما لا تقاطعها فواصل إعلانية طويلة كثيرًا على عكس القنوات الأخرى وتعتبر قناة روتانا سينما جزءًا من مجموعة قنوات واسعة المدى التي تمتلكها شركة روتانا وتردد قناة روتانا سينما يختلف من منطقة لأخرى ويختلف أيضاً حسب نوع القمر الصناعي الذي يتم استقباله ومن المهم معرفة التردد الصحيح للقناة لضمان استقبالها بوضوح وجودة عالية وإذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي النايل سات لعام 2024 يرجى اتباع الإرشادات التالية

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11843.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة عالية الوضوح HD.

مميزات قناة روتانا سنيما

بعض مميزات قناة روتانا سينما تشمل