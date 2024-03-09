“الأرخص علي الأطلاق” أسعار كارتونة رمضان في كازيون خلال الشهر المبارك

أسعار كارتونة رمضان في كازيون من أهم ما يبحث عنها كافة الأشخاص الآن بشكل كبير، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب جميع الأشخاص في القيام بشراء مستلزمات رمضان من المواد الغذائية والمنتجات، ويقدم كازيون عروض متنوعة على تلك السلع، وسوف نوضح أسعار كرتونة رمضان واسعار السلع الغذائية في التالي تابعونا.

أسعار كارتونة رمضان في كازيون

حدد ماركت كازيون أسعار كارتونة رمضان في كازيون، حيث تصل سعر الكرتونة إلى ما يقرب من 190 جنيه، وتتوفر تلك الكرتونة من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 فبراير وينتهي العرض بانتهاء الكمية، حيث تحتوي الكرتونة على مجموعة من السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال شهر رمضان المبارك، ومع ارتفاع الأسعار بشكل كبير يرغب جميع الأشخاص في الاستفادة من العروض التي يقدمها الماركت.

سلع كارتونة رمضان من كازيون

تحتوي كارتونة رمضان على مجموعة من السلع الأساسية التي يحتاج إليها كافة الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وتتمثل تلك السلع في التالي:

كيس أرز وزن 900 جرام.

عدد 2 كيس مكرونة وزن 280 جرام.

عدد 1 زجاجة زيت خليط حجم 700 مللي لتر.

عدد 1 عبوة شاي ناعم وزن 400 جرام.

كيلو جرام من السكر الأبيض.

عبوة صلصة طماطم وزن 280 جرام.

عروض كازيون في رمضان

يقدم ماركت كازيون العديد من المختلفة والمتنوعة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ولهذا من أجل الحصول على إرضاء جميع عملاء الماركت، ولا يقتصر العروض على سلع رمضان فقط بلع تشمل جميع السلع والمنتجات الغذائية المعلبة والغير معلبة بالإضافة إلى الخضروات.