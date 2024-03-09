سعر ومواصفات Oppo reno 11f ومميزات هاتف أوبو رينو 11F الخرافي الجديد من اوبو

Oppo reno 11f من الهواتف التي أطلقتها شركة أوبو خلال الفترة الحالية، حيث حرصت الشركة المصنعة على استخدام أحدث التكنولوجيا وذلك من أجل المنافسة مع غيرها من الشركات الأخرى، حيث يتميز الهاتف بمميزات رائعة ومواصفات قياسية، وسوف نوضح عيوب ومميزات هاتف أبو رينو 11f في التالي تابعونا.

Oppo reno 11f

يتمتع هاتف Oppo reno 11f بالعديد من المواصفات القياسية التي جعلته من الخيارات الأفضل للكثير من الأشخاص، وهي كالتالي:

تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD.

يحتوي على على معالج ثماني النواة من نوع ميدياتك دايمنسيتي 7050.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجا بكسل والثانية بدقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل وتدعم تصوير 4k.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 5 آلاف مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يأتي الهاتف بثلاث ألوان وهو الأخضر والأزرق والبنفسجي.

مميزات هاتف Oppo reno 11f

يتميز هاتف Oppo reno 11f بالعديد من المميزات الرائعة، وأهم تلك المميزات في التالي:

يدعم الهاتف الشحن السريع.

الكاميرا تدعم التصوير الليلي.

يحتوي الهاتف على مايك عازل للصوت.

شكل الهاتف الخارجي انيق ومميز كما أنه خفيف عند الحمل.

من الهواتف التي تقدم أداء مميز في الالعاب.

سعر هاتف Oppo reno 11f

يذكر أنه تم إطلاق الهاتف خلال شهر فبراير الحالي، وتم توفيره في جزين الأسواق العالمية الآن، وقد حددت الشركة سعر الهاتف وهو يختلف حسب اختلاف النسخة لكنه يصل ما بين 305 دولار أمريكي.