“هتوحشني يا ملك” كوميديا من الأخر بعد أن قفشت مربوحة الكبير أوي وهو بيتكلم مع نفادي عن الحريم

من منا لا يعشق مسلسل الكبير أوي بكل أجزائه ونجومه، ذلك المسلسل الذي يعد الأكثر كوميديا في العشرين عاما الأخيرة، حيث يقوم حاليا نجوم العمل بتصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه بموسم مسلسلات رمضان القادم 2024، حيث ينتظر الملايين من محبي الكوميديا بفارغ الصبر الجزء الثامن من المسلسل.

تفاصيل الكبير أوي الجزء الثامن

من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان 2024 على مجموعة من القنوات أهمها cbc، والذي يضم مجموعة من النجوم على راسهم أحمد مكي (الكبير – جوني- حزلئوم)، ومعه مجموعة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام (هجرس) – رحمة أحمد (هدية)- حاتم صلاح (نفادي)- بيومي فؤاد (الدكتور ربيع)- هشام إسماعيل (فزاع)- حسين أبو حجاج (أشرف)- مصطفى أبو سريع (القطر) بخلاف العديد بل العشرات من نجوم الكوميديا الآخرين.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

لم يتم الكشف حتي الآن عن تفاصيل القصة بشكل كامل، ولكن من المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثامن حول عمدة قرية المزاريطة (الكبير أوي) الذي يتعرض لضغوطات عدة، حيث يجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل يتعرض لها هو وكل من حوله في مجموعة من المواقف الكوميدية المضحكة.

طرح البرومو الخاص بمسلسل الكبير أوي

هذا وقد تم خلال الأيام الماضية طرح برومو تشويقي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على منصة واتش أت ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي حقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

كما من المتوقع أن يشهد المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والمواقف الاجتماعية التي تناقش قضايا تهم المجتمع.

حريق شب بموقع التصوير

كما واجه المسلسل بعض التحديات خلال فترة التصوير، حيث نشب أمس حريق في أحد مواقع التصوير وتم التعامل معه دون حدوث اصابات.

بالفيديو مربوحة قفشت الكبير وحديثه مع نفادي

ويسعدنا أن نستعيد الذكريات مع إحدى مغامرات الكبير أوى وموقف في منتهى الكوميديا حدث في الجزء السادس والذي دارت احداثه حول “الكبير أوى” الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من مربوحة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث حزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه، وهو فيديو كوميدي لمربوحة تدخل مفاجأة على الكبير وهو يتحدث مع نفادي عن الستات ليختم نفادي المقطع بكلمته المشهورة (هتوحشني يا ملك).

وذلك وفقاً لما تم نشره على موقع اليوتيوب وتحديداً عبر القناة الرسمية لشركة سينرجي، وهي الشركة المنتجة للمسلسل ضمن أعمال المتحدة للانتاج والتوزيع، هيا نستمتع بالمشاهدة على الرابط التالي:-

وهو المنشور على قناة اليوتيوب الرسمية لمنتج العمل تامر مرسي وشركة سينرجي للإنتاج والتوزيع، فقرة وجزء من أهم المواقف المضحكة والكوميديا بين الثلاثي المرح الكبير أوي ومربوحة ونفادي، حيث قفشت مربوحة الكبير في حديث متكرر له عن النساء، وهو بشأن إحدى مغامرات نفادي المتكررة وقصصه عن ماضيه وشبابه الذي لاينسى، لتدخل فجأة مربوحة وتسمع الحديث بين الإثنين في موقف غايه في الكوميديا الضحك وتبدأ الأحداث.