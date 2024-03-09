نجم المزاريطة الكبير أوي يضرب مربوحة “طريقة عمل الخبيزة تحت الترابيزة”

يظل دائما مسلسل الكبير أوي بكل أجزائه ونجومه هو الحالة الكوميديا التي يجتمع عليها جميع أفراد الأسرة، ذلك المسلسل الذي يعد الأكثر كوميديا في خلال الفترة الأخيرة، ويقوم فريق ونجوم العمل حاليا بتصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه بموسم مسلسلات رمضان القادم 2024

تعرف على تفاصيل ونجوم الكبير أوي الجزء الثامن

ويشهد شهر رمضان 2024 عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على عدد كبير من القنوات والفضائيات ومنصات شاهد وواتش ات ، والذي يضم مجموعة من النجوم على رأسهم بالطبع نجم العمل الفنان الكوميدي الرائع أحمد مكي (الكبير – جوني- حزلئوم)، ومعه مجموعة من النجوم الكوميديا منهم محمد سلام (هجرس) – رحمة أحمد (هدية)- حاتم صلاح (نفادي)- بيومي فؤاد (الدكتور ربيع)- هشام إسماعيل ( فزاع )- حسين أبو حجاج (أشرف)- مصطفى أبو سريع (القطر)

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لا تزال غامضة

لم يتم حتى الآن الكشف عن التفاصيل الخاصة بالجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، إلا أنه من المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثامن حول عمدة المزاريطة (الكبير أوي) الذي دائما ما يتعرض لضغوطات كثيرة، كما أنه يجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل يتعرض لها هو وكل من حوله في مجموعة من المواقف الكوميدية المضحكة.

طرح البرومو الخاص بالمسلسل

هذا وقد شهدت الأيام الماضية طرح الفيديو والبرومو التشويقي للمسلسل على منصة واتش أت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو الفيديو الذي حقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

كما من المتوقع أن يشهد المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والمواقف الاجتماعية التي تناقش قضايا تهم المجتمع في إطار من الكوميديا المتواصلة.

التعامل مع حريق شب بموقع التصوير

كما واجه المسلسل بعض التحديات خلال فترة التصوير، حيث نشب أمس حريق في أحد مواقع التصوير وتم التعامل معه دون حدوث إصابات.

خناقة الكبير أوي ومربوحة وسر “طريقة عمل الخبيزة تحت الترابيزة”

ويسعدنا الآن أن نستعيد الذكريات مع إحدى مغامرات الكبير أوى وموقف في منتهى الكوميديا حدث في الجزء السادس، وسر خناقة الكبير أوي ومربوحة وسبب “طريقة عمل الخبيزة تحت الترابيزة” وهو فيديو كوميدي للكبير أوي ومربوحة أمام جوني.

حيث قامت شركة سينرجي وهي الشركة المنتجة للمسلسل، ومن خلال القناة الرسمية لها على موقع اليوتيوب بنشر مقاطع من مسلسل الكبير أوي، بالفعل كلها مواقف كوميديا لن تتوقف عن الضحك بسببها، من أهمها ذلك الموقف الطريف بين الكبير ومربوحة وطريقة عمل الخبيزة تحت الترابيزة.

والآن هيا نتابع تلك الفقرة على الرابط التالي وموقف كوميدي من مواقف المزاريطة الشهيرة التى أصبحت أشهر قرية في مصر، من خلال عمدتها الشهير الكبير وأفراد القرية من نجوم الكوميدية الذين يمتلك كل منهم مساحة كبيرة من الحب لدى المشاهدين ومتابعين الكبير أوي عبر الشاشات، حيث تقوم الشركة المنتجة بصفة مستمرة بنشر مقتطفات ومقاطع من المسلسل سواء القديم منها والحديث أيضاً.