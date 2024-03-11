ابسط ياعم المعاش هيزيد .. موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

معاش تكافل وكرامة دعم مالي مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى المستحقين من تتوفر بهم شروط الاستحقاق التي تم تحديدها من قبل الوزارة، خلال الأشهر الماضية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بشأن زيادة قيمة استحقاق قيمة تكافل وكرامة بزيادة يصل قدرها إلى 15% من قيمة الاستحقاق الأصلية، الأمر الذي دفع الكثير من محركات البحث تزاحم بالسؤال عن الموعد الذي يتم به صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه سوف يتم صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة المقرة من قبل رئيس الجمهورية التي تقدر ب 15% من قيمة الدعم بداية من شهر مارس، وأن عملية الصرف تبدأ من منتصف الشهر ما لم يصادف هذا اليوم يوم جمعة فإنه سوف يتم تقديم الظرف إلى يوم 16، وأكدت الوزارة أن الزيادة سوف تطبق على جميع مستحقي الدعم.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة القدرة على الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة وكل ما يتعلق به بشكل إلكتروني وبصورة مجانية من خلال بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي: