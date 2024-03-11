أخيرًا اعرف .. حقيقة تبكير تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت أخبار بشأن تبكير ظرف دعم تكافل وكرامة إلى المستحقين الخاص بشهر مارس بشكل مبكر وذلك لقدوم شهر رمضان الكريم خلال شهر مارس، الأمر الذي سبب اهتمام كبير من مستفيدي الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الجهة المسئولة عن الدعم بتوضيح حقيقة هذه الأخبار في صورة منشور رسمي على موقعها موجه الى جميع المستفيدين من الدعم الذي يصل عددهم على مستوى جمهورية مصر العربية 13 مليون مستفيدي وفي كل عام هناك تزايد في الأعداد.

تبكير تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة

على موقع وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الوزارة أن الأخبار المتداولة بخصوص تبكير موعد صرف استحقاق معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مارس أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، ولم تكتفي الوزارة بذلك بل أكدت أن موعد صرف الاستحقاق الخاص بهذا الشهر كما هو وهو في يوم 15 مارس ويلاحظ أن هذا اليوم يصادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية في الجمهورية، لذا سوف يتم تأخير موعد الصرف إلى يوم السبت الذي يوافق 16 مارس من جميع منافذ صرف الاستحقاق على مستوى الجمهورية.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

هناك متطلبات يجب أن تتوفر فيمن يريد الاستفادة من دعم تكافل وكرامة تتمثل في الآتي: