استقبل تردد قناة البوادي الكويتية نايل سات وعرب سات Al bawadi tv

قناة البوادي من القنوات الكويتية التي تذيع محتوى خاص بالثقافة التراثية عن دولة الكويت،ولقد تم تحديث تردد قناة البوادي الكويتية من قبل إدارة القناة، وتبث القناة إشارتها على القمر الصناعي نايل سات للحصول على بث قوى ذات جودة عالية بدون أي أخطاء من حدوث انقطاع في الصورة أو صوت، وتستخدم قناة البوادي أساليب وتقنيات حديثة من أجل مواكبة العصر وتقوم ببث برامجها بجودة عالية تنال إعجاب المشاهد وسوف نقدم لكم تردد قناة البوادي الجديد فى هذا المقال التالي.

تردد قناة البوادي الكويتية

تعرض قناة البوادي الكويتية مجموعة من البرامج متنوعة لذلك يتم البحث عن التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال من خلال معلومات التردد للقناة ويكون كما يلى:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11564.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

قناة البوادي الكويتية

تقوم قناة البوادى بعرض عدد من البرامج فى المجالات المختلفة مثل الاجتماعية والثقافية وغيرها،وتقدم محتوى معرفى للمشاهد عن تراث الكويتي والعربي، وتعمل القناة على تطوير ذاتها وتوفير جودة عالية وتقديم محتوي ذات صورة واضحة وصوت نقي وتنافس القنوات الأخرى بقوة ومن افضل واهم هذه البرامج ما يلي:

برنامج روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.

برنامج أدب الدنيا والدين.

برنامج تاريخ منطقة.

برنامج فلة حجاج.

برنامج تراثنا.

برنامج عيادة البوادي.

برنامج الابل واهلها.

برنامج مواهب من ديرتنا.

برنامج العاديات.

برنامج أحلى كلام.

مميزات قناة البوادي الكويتية

تعمل القناة على أن تجذب الكثير من المتابعين حول العالم وتنشر تردد قناة البوادي الكويتية على نطاق واسع، لهذا السبب تتميز بما يلي: