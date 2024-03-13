“بضغطة واحدة تاخد 15 ألف كوينز” كيفية شحن كوينز اي فوتبول 2024 مجانا 😱 للموبايل والكمبيوتر + فتح بكج إيبك أسطورية من كونامي 🤯

أخذت لعبة اي فوتبول شهرة واسعة في العالم العربي، وأضبح لهذه اللعبة عشاق ومحبين من جميع أنحاء وطننا العربي، إذ أن لعبة إي فوتبول بيس 24 تعد لعبة كرة قدم إلكترونية مشهورة في العالم، وهي من إنتاج شركة كونامي وهي من أبرز المنافسين للعبة فيفا من شركة EA Sports، إذ اللعبة توفر لك تجربة واقعية وممتعة في رياضة كرة القدم وتناسب ذوق عشاق هذه الرياضة، اللعبة تتميز بشعبيتها وجودتها بين اللاعبين الرقميين، وتحتوي على مزايا رائعة مثل مسار اللعب والرسومات والخصائص، اللعبة تقدم لك الفرصة للمشاركة في العديد من البطولات والدوريات المثيرة، وتحقيق المستويات والإنجازات الجديدة، وتطوير فريقك والوصول إلى مراحل أعلى.

شحن 15 ألف كوينز لعبة اي فوتبول بيس 2024

إذا كنت تريد شحن آلاف الكوينزات في لعبة إي فوتبول 2024، فعليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة كونامي (الشركة المسؤولة عن إنتاج لعبة اي فوتبول).

ثم سجل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

بعد ذلك انتقل إلى الصفحة الخاصة بشحن الكوينز في الموقع.

ثم اختر الكمية التي تريدها من الكوينز.

بعدها اختر طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت بطاقة ائتمانية أو خصم أو باي بال أو غيرها.

ثم قم بإدخال العملة التي تستخدمها للشراء، مثل الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو غيرها.

بعد ذلك اضغط على زر تأكيد الشحن، وانتظر حتى تظهر لك رسالة بنجاح العملية.

ثم اضغط على زر حفظ لحفظ العملية والخروج من الموقع.

تحميل لعبة 2024 eFootball PES للموبايل

إذا كنت تريد تنزيل لعبة إي فوتبول 2024 الجديدة على هاتفك الأندرويد أو الأيفون، فعليك اتباع الخطوات التالية:

أولا افتح تطبيق متجر التطبيقات على هاتفك، سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم ابحث عن اسم اللعبة في خانة البحث، وهو إي فوتبول بيس 24.

بعد ذلك اضغط على زر تنزيل لبدء تحميل اللعبة على هاتفك.

بعدها انتظر حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل، ثم افتحها وسجل الدخول إليها.

خصائص ومميزات لعبة اي فوتبول 2024

لعبة إي فوتبول هي لعبة رائعة لمحبي كرة القدم، فهي توفر لك مزايا عديدة، منها: