جـرب شحن شدات ببجي بدون حظر الحساب مجانا .. هتكسب الكل وتبقي الملك

يعد شحن شدات ببجي له أهمية بالنسبة للاعبين، وتساعد اللاعبين في شراء الأسلحة والملابس والشخصيات داخل هذه اللعبة، لتساعد هذه العناصر في تحقيق الفوز على الأعداء وتحقيق النصر فى اللعبة، وأيضا تتميز هذه اللعبة بأنها تجعلك تشعر بأنك على أرض الواقع، وكيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي وكيفية القيام بالشحن، وتفاصيل التحديث الجديد نتعرف عليها بالتفصيل في مقال اليوم.

شحن شدات ببجي

هى ألعاب الرويال باس أو الاكشن المعروفة بشحن شدات ببجي، وهى ان تقوم بجمع فريق يتكون من أربعة أفراد يكونوا من جميع أنحاء العالم، ويتم ادخال أحد الرومات من أجل القيام بمواجهة الفرق الأخرى والانتصار عليهم، وعند التخلص منهم لكي يتبقى الفريق الذي تلعب معه بذلك يفوز التيم، سوف يوجد ايضا رومات أخرى تستدعي القيام بمهمات معينة وبمجرد الإنتهاء يرتفع التقييم داخل اللعبة، تكون وصلت إلى أعلى فئة ومع نهاية كل موسم وبداية آخر جديد تعود مرة أخرى لتقوم برفع التقييم، لكن يجب الانتباه هناك بعض التطبيقات للحصول على الشدات المجانية قد تسرف حسابك في لعبة ببجي وتؤثر على تقييمك فى اللعبة.

تفاصيل التحديث الجديد لشحن شدات ببجي 3.0

أن الشركة المطورة للعبة ببجي أطلقت التحديث الأخير وهو ما يعرف ببجي موبايل 3.0، وتم اضافة العديد من المميزات واضافات جديدة نوضحها فيما يلي:

يمكن التحميل على الاندرويد من هنا على جوجل بلاي Google Play.

يمكن التنزيل على الهاتف الآيفون من هنا على اب ستور App store واستمتع بالإضافات الجديدة الموجودة في هذه اللعبة.

كيفية القيام بشحن شدات ببجي مجاناً

يتم شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي والحصول على شدات ببجي بالأيدي وتكون طريقة شحن البطاقة كالتالى: