“هُنـــا“ التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الاردن naf.gov.jo وشروط التسجيل

تسعى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من خلال صندوق المعونة الوطنية التابع للحكومة لتقديم الدعم المالي لمواطنين المملكة، وذلك في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية و توفير حياة كريمة للأفراد وخاصة الأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا و محدودي الدخل، لذلك قام صندوق المعونة الوطنية في الأردن بالعمل على ضم عدد أكثر من الاسر المتواجدة في البرنامج حاليا ليضم أكثر من 85000 أسرة تقريبا، ويقوم الصندوق بتقديم عدة برامج التي تقدم الدعم المباشر وغير مباشر للمواطنين، ونبين في المقال التالي كيفية التسجيل والشروط التي يجب على المواطنين الإلتزام بها للإستفادة من الدعم المقدم من المملكة.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن بدء تلقي الصندوق طلبات الإستفادة من البرنامج المقدم من الدولة، وذلك عن طريق المنصة الخاصة بصندوق المعونة الوطنية ونوضح فيما يلى كيفية التسجيل:

اولا: الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

ثانيا: النقر على خانة البرامج الإجتماعية.

ثالثا: الضغط على برنامج تكافل.

رابعا: يجب على المتقدم إدخال رقم الهوية الخاص به ثم النقر على استعلام.

خامسا: بعد اكتمال تلك الخطوات سوف تظهر رسالة تأكيد بإمكانية صرف المنحة أو عدم قبول صرفها من قبل الجهات المختصة.

شروط التقديم في برنامج الدعم التكميلي 2024

قامت الجهات المختصة بتحديد بعض الشروط الواجب توفرها فى الاشخاص المتقدمين لطلب الدعم نوضحها فيما يلي: