بكل سهولة وبساطة هتاخد قرض من بنك ناصر لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 على 60 شهر
قرض من بنك ناصر لذوي الاحتياجات يعد أحد أكثر الاهتمامات لأغلب البنوك المصرية وكذلك شركات الخدمات التمويلية وذلك لتمكن ذوي الاحتياجات من شراء سيارة مخصصة ومجهزة بكافة التجهيزات، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من البرامج التمويلية التي تقدم فرص مميزة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على قرض لشراء سيارة بعدة إجراءات ميسرة وشروط غير معقدة ومدة التمويل طويلة ممتدة حتى 60 شهر، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.
قرض من بنك ناصر لذوي الاحتياجات
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تقديم قرض للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بشروط سهلة وميسرة ليتمكنوا من شراء سيارة خاصة بهم، والفعل مستهدفة من التمويل المواطنين من موظف الحكومة لدى القطاع العام وكذلك أصحاب المعاشات والمواطنين من ورثة المعاشات وأيضًا المواطنين من أصحاب الأوعية الإدارية بالبنوك المصرية.
تمويل بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات
يقدم بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصه تمويل لشراء سيارة أجرة أو ميكروباص أو دراجة بخارية بهدف تحسين ضخم هذه الفئات، ويتم احتساب التمويل كالآتي:
- يشكل التمويل عبء دين بنسبة 75% من الراتب أو المعاش.
- سعر العائد الذي سيحصل عليها البنك طبقا للأسعار المعلنة سوف تتغير طبقًا لآليات السوق بالعمل المصرفي وهي بنسبة 12.5%.
- أما بالنسبة للمصاريف الإدارية فتحسب بنسبة 1.5% من المبلغ الإجمالي للتمويل وتسدد قبل أن يتم الحصول على المنحة وكذلك نسبة 0.75% تقدم للجهة التي تعاقد البنك معها.
- مدة سداد التمويل تمتد حتى 10 سنوات.
كيفية الحصول على تمويل بنك ناصر للسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة
بإمكان أي من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على قرض من بنك ناصر لذوي الاحتياجات بمنتهى السهولة من خلال اتباع الآتي:
- قم في البداية بالتوجه إلى الفرع الأقرب لبنك ناصر بالنسبة لك.
- بعدها أرفق صورة الرقم القومي الخاصة بك ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول غير منتهية.
- عليك تقديم أصول الورق الخاص بالبحث الاجتماعي والتي تم استخراجها من البنك ويجب أن فى تكون مختومة بختم وزارة التضامن الاجتماعي.
- عليكم إحضار أصل التقرير الطبي الخاص بك والمعتمد من وزارة الصحة.
- قم بتقديم بيان يوضح مفردات المرتب كما يمكنك تقديم خطاب للهيئة القومية المعاشات الحكومية إذا كنت من أصحاب المعاشات.
- قم بارفاق الايصال الخاص بالمرافق ويفضل أن يكون حديث أو تقديم كتاب مقدم من جهة العمل يوضح العنوان الحالي للمتقدم الراغب في الحصول على التمويل من واقع الملف الخاص بالخدمة.