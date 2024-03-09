الفلوس هتزيد والخير هتكتر//زيادة معاش تكافل وكرامة مارس 2024+موعد صرف المعاش
زيادة معاش تكافل وكرامة تشغل بال الكثير من المصريين، حيث يشكل قانون التقاعد الجديد لسنة 2024 نقطة تركيز رئيسية لملايين المتقاعدين والمستحقين في كافة أرجاء المحافظات بالدولة، منذ أن نال رضا مجلس النواب، هذا التأييد جاء كثمرة لتعديلات مخصصة على مواد قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالرقم 148 لسنة 2029، بهدف تحديث الآلية المعتمدة لتقدير الالتزامات التي يجب على الخزانة دفعها وضمان مواكبتها الديناميكيات الاقتصادية الجارية، وفيما يلي سنعرض جدول الزيادات.
زيادة معاش تكافل وكرامة 2024
في إطار خطوات الإسناد الاجتماعي، أُعلن عن تحسينات بنسبة 15% في الإعانات المقدمة ضمن برنامج تكافل وكرامة، حيث يستفيد من هذه التحسينات نحو 22 مليون فرد، هذا يشير إلى أن الزيادة الإجمالية خلال السنة تصل إلى 55% من مجموع الأموال المرصودة للدعم، ويتم حساب الزيادة بضرب المبلغ الأصلي للدعم الشهري في 1.15، ومن المزمع توزيع هذه التحسينات بالتزامن مع مستحقات الدعم لشهر مارس للعام 2024.
جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024
يُمكن تحديد قيمة الارتفاع المُرتقب في معاش “تكافل وكرامة” لعام 2024، وذلك بضرب القيمة الشهرية للمعاش في نسبة 1.15%، حيث ستكون النتيجة هي مجموع المعاش بعد تطبيق الزيادة، والتي من المُقرر أن يتم توزيعها بالتزامن مع معاش شهر مارس القادم على النحو التالي:
- رفع قيمة المعاش المالي من 450 جنيهًا لتصبح 517.5 جنيهًا.
- ارتفاع مقدار المعاش من 480 جنيه إلى 552 جنيه.
- رفع المبلغ الخاص بالمعاش من 500 جنيه إلى 575 جنيهًا.
- رفع قيمة المعاش من 550 جنيه إلى 632.5 جنيه.
- رفع قيمة المعاش من 580 جنيه إلى 667 جنيه للأشخاص الذين يحصلون عليه.
- تم رفع المعاش للأشخاص الذين يحصلون على 620 جنيه إلى 713 جنيه.
- تحسين المعاش من 650 جنيه إلى 747.5 جنيه.
- تم رفع قيمة المعاش الذي كان يُصرف بمقدار 680 جنيهًا إلى أن أصبح 782 جنيهًا.
- تم رفع القيمة المالية للأشخاص الذين يحصلون على معاشات تبلغ 700 جنيه، لتصل إلى 805 جنيهات.
- رفع قيمة المعاش من 740 جنيه إلى 851 جنيه.
- رُفِعَ مقدار المعاش الذي كان يُصرف للأفراد من 770 جنيهًا مصريًا ليُصبِحوا يتلقون 885.5 جنيهًا مصريًا.
- رفع قيمة المعاش من 800 جنيه إلى 920 جنيهًا.