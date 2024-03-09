الفلوس هتزيد والخير هتكتر//زيادة معاش تكافل وكرامة مارس 2024+موعد صرف المعاش

زيادة معاش تكافل وكرامة تشغل بال الكثير من المصريين، حيث يشكل قانون التقاعد الجديد لسنة 2024 نقطة تركيز رئيسية لملايين المتقاعدين والمستحقين في كافة أرجاء المحافظات بالدولة، منذ أن نال رضا مجلس النواب، هذا التأييد جاء كثمرة لتعديلات مخصصة على مواد قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالرقم 148 لسنة 2029، بهدف تحديث الآلية المعتمدة لتقدير الالتزامات التي يجب على الخزانة دفعها وضمان مواكبتها الديناميكيات الاقتصادية الجارية، وفيما يلي سنعرض جدول الزيادات.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

في إطار خطوات الإسناد الاجتماعي، أُعلن عن تحسينات بنسبة 15% في الإعانات المقدمة ضمن برنامج تكافل وكرامة، حيث يستفيد من هذه التحسينات نحو 22 مليون فرد، هذا يشير إلى أن الزيادة الإجمالية خلال السنة تصل إلى 55% من مجموع الأموال المرصودة للدعم، ويتم حساب الزيادة بضرب المبلغ الأصلي للدعم الشهري في 1.15، ومن المزمع توزيع هذه التحسينات بالتزامن مع مستحقات الدعم لشهر مارس للعام 2024.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

يُمكن تحديد قيمة الارتفاع المُرتقب في معاش “تكافل وكرامة” لعام 2024، وذلك بضرب القيمة الشهرية للمعاش في نسبة 1.15%، حيث ستكون النتيجة هي مجموع المعاش بعد تطبيق الزيادة، والتي من المُقرر أن يتم توزيعها بالتزامن مع معاش شهر مارس القادم على النحو التالي: