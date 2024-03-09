الفار مجنن القط والدنيا بايظة..نزل تردد قناة توم وجيري كرتون 2024 على النايل سات وفرح عيالك

تعتبر قناة توم وجيري كرتون 2024 واحدة من أقدم وأشهر القنوات التي تقدم رسوم متحركة في عالم الفن التلفزيوني والسينمائي، ولهذا يبحث العديد من الأفراد عن تردد قناة توم وجيري الجديد حيث تمثل قناة توم وجيري الكرتون الشهير Tom& Jerry والذي يعتبر بمثابة ساحة للمغامرات الكوميدية بين القط توم والفأر جيري، فهما طرفان متصارعان بشكل دائم، وتم إطلاق أول بث لهذه النوعية من الأفلام سنة 1940 على يد كلا من ويليام هانا وجوزيف باربيرا.

توم وجيري كرتون 2024

تتميز قناة توم وجيري بعرض العديد من الرسوم المتحركة ذات الطابع الفكاهي والذكي والتنافسي والمرح، حيث يحاول القط توم بشكل مستمر صيد الفأر جيري، ولكن تتحول خططه للفشل المفاجئ، وتعتبر توم وجيري رمزاً للتراث الكرتوني، واستمرت القناة في جذب عدد كبير من المشاهدين بفضل جودتها العالية، وللحصول على القناة يمكن مشاهدتها من خلال تحميلها من التردد التالي:

القمر الصناعي لقناة توم وجيري نايل سات.

تردد القناة هو 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات لضبط قناة توم وجيري على جميع أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات كالتالي: