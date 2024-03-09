سعر الزيت والسكر الجديدة النهاردة.. نصيب الفرد من الزيت والسكر في تموين رمضان.. “انت وابنك هتاخد كام ازازة”

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد من الزيت والسكر لجميع حاملي البطاقات التموينية، والتي من المفترض أن يبلغ عددهم حوالى 21 مليون مستحق، حيث تم صرف هذه السلع منذ بداية شهر مارس الحالي، ومن المقرر أن يتم الصرف حتى نهاية هذا الشهر، وقد أكدت وزارة التموين أنها لن تقوم بفرض أي زيادة على أسعار السلع التموينية لهذا الشهر، كما قامت الوزارة بتوفير عدد كبير من السلع المدعمة هذا الشهر، يتم توزيعها وفقا لحصة كل فرد داخل التموين.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

يأتي نصيب الفرد من الزيت والسكر عن شهر مارس الجاري، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، كالآتي:

يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد داخل بطاقة التموين، بحد أقصى عدد 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

كما يتم صرف كيلو سكر، لكل فرد داخل بطاقة التموين، بحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة الواحدة.

ومن المتوقع أن تنتهي أزمة السكر خلال الفترة القادمة، مع دخول السلع إلى الموانئ، وأيضا تراجع أسعار السلع الغذائية التي تأثرت بارتفاع سعر الدولار في الفترة السابقة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد من الزيت والسكر

انتشرت مؤخرا بعض الأقاويل عن قيام وزارة التموين برفع نصيب الفرد من الزيت والسكر داخل التموين، وكذلك رفع حصة الفرد مع دخول شهر رمضان، من 50 جنيه إلى 100 جنيه، لكن الوزارة لم تعلن عن هذه الأقاويل عبر صفحتها الرسمية، وقامت بنفي هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة نصيب الفرد من التموين حتى وقتنا هذا.

اسعار السلع التموينية لشهر مارس

يعتبر التموين مصدر حيوي للكثير من الأسر محدودة الدخل، ولذلك تهتم وزارة التموين بضمان توافر السلع التموينية للمواطنين، وقامت بتوفير 31 سلعة متنوعة، يتم صرفها وفقا لنصيب كل فرد من التموين، وتكون أسعار هذه السلع بالشكل التالي: