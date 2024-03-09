“حصل 4000 دولار“ التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي 2024 لحجز العملات الاجنبية

قام مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بتخصيص منصة إلكترونية للتسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي 2024 وذلك تيسيرا على المواطنين لحجز العملات الأجنبيه بحد أقصى 4000 دولار أمريكى وتقوم تلك المنصة بالعمل على التأكيد من التوزيع العادل بالنسبه للعملات الأجنبيه داخل البلاد وتأتي تلك الخطوة من البنك المركزي رغبة منه في السيطرة على السوق الموازي للعملة الأجنبية.

رابط التسجيل في منظومه مصرف ليبيا المركزي 2024

قام البنك المركزي الليبي بالإعلان عن بدء عملية التسجيل في منظومة مصرف ليبيا 2024 تيسيرا على المواطنين للحصول على عملات أجنبية ونبين فيما يلى الخطوات اللازمه للتسجيل:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي الليبي.

ثانيا: الضغط على انشاء حساب.

ثالثا: تكملة الإستمارة المبينة بالبيانات الخاصة بالعميل بصورة صحيحة متضمنة رقم الجوال الخاص به والبريد الإلكتروني إن وجد.

رابعا: يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري المده.

خامسا: بعد كتابه البيانات سيتم إرسال رساله نصيه على الجوال لتأكيد عمليه التسجيل بصوره صحيحه.

سادسا: سيقوم البنك بارسال كود على رقم الجوال الخاص بالمتقدم بعد ارسال رمز لابد من إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

شروط الحجز للحصول على العملة الأجنبية في ليبيا 2024

قام البنك المركزي الليبي بتحديد بعد الإشتراطات التي لابد من توافرها في من يريد الحصول على العمله الأجنبيه بحد أقصى 4000 دولار أمريكى نوضحها فيما يلي: