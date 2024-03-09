المرتب مش هيقل 10 بواكي!!.. وظائف خالية كافة التخصصات وزارة العمل في 10 محافظات “هات ورقك وتعالي قـدم!”

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على العمل عن وظائف خالية كافة التخصصات، حيث أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف الأولى معلنة من خلالها عن توافر 2674 فرصة عمل خالية للشباب، في شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنيه، حتى 7000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والإجتماعي، كما أعلنت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على شبكات الانترنت، عن توافر عدد من الوظائف الخالية لحاملي شهادة الثانوية، وإليكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

وظائف خالية كافة التخصصات

تقوم وزارة العمل بالإعلان بشكل مستمر عن توفير وظائف خالية كافة التخصصات، في الكثير من شركات القطاع الخاص، وقد أوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة خلال نشرة التوظيف الأولى لهذا الشهر، هذه التخصصات هي:

مساعد مدير مطعم.

مشرف مطعم.

سكرتارية عضو فريق.

مهندسين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

مسؤول تعيينات.

مسؤول تمويل.

امين مخازن.

مندوب تسويق.

مهندس زراعي.

وظائف خالية كافة التخصصات بالسفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، عن توافر وظائف خالية كافة التخصصات لحاملي الثانوية، أو التدريب المهني من معهد معتمد، وتكون هذه الوظائف براتب مجزي يصل إلى حوالي 4.565 دولار شهرياً، حيث يقوم بشغل وظائف تنفيذ الصيانة، واصلاح الأنظمة الكهربائية المعطلة، وإصلاح دوائر الطاقة والإضاءة المرتبطة باللوحات الكهربائية لضمان التشغيل الموثوق دون إنقطاع للمنشآت الحيوية، على أن يتم التقديم في هذه الوظائف بداية من 7 مارس 2024.

وظائف خالية كافة التخصصات في مجال الأدوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف خالية كافة التخصصات في مجال الأدوية، لدى شركة فارما أوفر سيز لتجارة الأدوية، في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، منها المحلة، شبين الكوم، وأسوان، وسوهاج، والمنصورة، ودمياط، وحلوان، بني سويف، طنطا، والقاهرة، حيث تطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

صيدلي، حاصل على بكالوريوس صيدلة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مراجع مالي، حاصل على بكالوريوس تجارة، خبرة لا تقل عن سنة.

مندوب مبيعات، حاصل على مؤهل عالي، خبرة لا تقل عن سنة.

وظائف خالية كافة التخصصات في البريد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توافر مجموعة وظائف خالية كافة التخصصات، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، والتسجيل على رابط وظائف البريد المصري من أجل الحصول على واحدة من الوظائف التالية:

أخصائي بريد ثالث للعمل بالهيئة.

أخصائي بريد ثالث للعمل بالبريد.

مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

أخصائي مكتب بريد.

مهندس تخطيط ثالث.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات.

مهندس كهرباء ثالث.

مهندس ميكانيكا ثالث.

محامين.

أخصائي خدمة عملاء.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

وظائف خالية كافة التخصصات في الشهر العقاري

أعلن الشهر العقاري عن توافر فرص عمل خالية لخريجي كلية الهندسة، تتمثل هذه الوظائف في التالي:

مهندس تخصص مدني

مهندس تخصص مساحة.

مهندس الكترونيات.

باحث قانون ثالث.

مهندس تخصص كهرباء.

مهندس تخصص مدني.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية كافة التخصصات

لكي يتم قبول طلب التقديم في كافة الوظائف الخالية، التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة، يحب تقديم هذه المستندات:

صورة شخصية، خلفية بيضاء.

صورة بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

الموقف من التجنيد للرجال.

شهادة الخدمة العامة، للإناث.

إيصال الإيداع البنكي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى الجهة المراد التقديم فيها.

وظائف خالية كافة التخصصات في وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدة وظائف خالية كافة التخصصات ، في أكثر من مجال للشباب الخريجين، تشمل هذه الوظائف المؤهلات العليا، والمتوسطة، وبدون شهادة أيضا، من هذه الوظائف التالي: