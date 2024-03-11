ردد.. “اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ” أفضل أدعية شهر رمضان 1445 – 2024 مستجابة ومكتوب

أفضل أدعية شهر رمضان 1445 يتزامن تداولها بكثرة قبل بداية ذلك الشهر المبارك حيث لم يعد يفصلنا سوا ساعات قليلة، فمع اقتراب الشهر الكريم نجد مواقع البحث تأخذ في الصدارة المواضيع المتعلقة بالأدعية المستجابة والمستحبة طوال هذا الشهر الكريم، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال هذا المقال عبر موقع البديل.

أفضل أدعية شهر رمضان 1445

أفضل أدعية شهر رمضان 1445 لا تزال حديث المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كافة محركات البحث الذي شهد خلال تلك الفترة الحالية تداولاً كبيراً من جميع أنحاء العالم، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان فلكياً في يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024، وإليكم أفضل الأدعية خلال هذا الشهر فيما يلي:

اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

اللهم أجعل صيامي فيه صيام الصائمين، واجعل قيامي فيه قيام القائمين.

اللهم نبهني عن نومة الغافلين، واغفر لي يارب العالمين.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب.

دعاء النبي محمد ﷺ عند رؤية هلال شهر رمضان

وعن أفضل الأدعية التي دعا بها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك عند رؤية هلال رمضان هي:-

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ.

اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

أدعية شهر رمضان مكتوبة

اللهم اجعل صيامنا خالصاً لوجهك الكريم واجعله قربة منا لك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، ثبتنا على الصلاة والصيام وتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر المبارك. يا من يسمع الدعاء، ارزقنا حسن العبادة في رمضان واجعل قلوبنا خاشعة. اللهم اجعل صيامنا وقيامنا خالصين لوجهك، وتقبل منا جميع الأعمال الصالحة في شهرك الكريم. يا واسع العطاء، امنحنا القدرة على مساعدة الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل.

أدعية اليوم الأول من شهر رمضان 2024-1445