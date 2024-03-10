اتفرج على الكبير أوووي الجزء الجديد على تردد قناة ON E وشوية مسلسلات تسليك

تردد قناة ON التى تنقل عدد كبير ومتنوع من مسلسلات وبرامج شهر رمضان، حيث تحرص القناة على تلبية كافة الأذواق واختيار البرامج التي يحبها المشاهدين ولاقت القناة استحسان من الجمهور لذلك يتم تغيير التردد من وقت لآخر حتى يكون البث متواصل وبجودة مميزة وعالية، بالإضافة إلى أن المشاهدين يبحثون عن تردد القناة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من أجل مشاهدة برامج القناة.

تردد قناة ON

يبحث عدد كبير من محبي الدراما عن التردد التابع لقناة اون وذلك لمشاهدة المسلسلات والبرامج التي تبث عبر القناة، ويكون تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد: 11602.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ON

تعتبر خطوات إضافة قناة ON إلى جهاز الاستقبال سهلة وبسيطة، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة ذلك من أجل مشاهدة مسلسلات رمضان وتكون الخطوات كالتالي:

انقر Menu.

قم باختيار Installation أو يمكن التركيب.

حدد Manual Search أو يمكن بحث يدوي.

قم بإدخال كافة معلومات التردد.

انقر بحث.

بعد أن تظهر القناة، يلزم النقر على اختيار حفظ.

مسلسلات قناة ON رمضان 2024

قامت قناة أون بالإعلان عن المسلسلات التي سوف يتم عرضها على القناة خلال شهر رمضان المبارك، وامثلة لبعض هذه المسلسلات ما يلي: