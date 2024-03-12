أحمد مكي ومغامرات حزلئوم على تردد ON دراما على النايل سات 2024//هتضحك من قلبك

تردد ON دراما التي تقدم عدد كبير من المسلسلات الأكثر شعبية في الوطن العربي، حيث حصدت القناة إعجاب ضخم بين محبي الدراما ولذلك يبحث البعض منهم عن تردد القناة، وتحرص إدارة القناة على عرض كل ما يجذب الجمهور كما تنفرد القناة ببث المسلسلات الحديثة والحصرية التي تكون متنوعة ما بين الاجتماعية والقصص المشوقة.

تردد ON دراما

تعمل قناة اون دراما على عرض كل جديد لجذب المشاهدين إلى متابعة القناة، ولذلك يحتاج البعض إلى معرفة تردد القناة لإضافتها إلى جهاز الاستقبال ويكون تردد القناة كما يلي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة ON دراما

تعددت مميزات قناة أون دراما وذلك لحرص القناة على جذب العديد من المشاهدين، وتكون هذه المميزات كما يلي:

اختيار العديد من الباقات المتنوعة التي تكون مشوقة للجمهور.

القناة تبث على مدار اليوم دون انقطاع، بالإضافة إلى كونها قناة مجانية.

الصورة والصوت في القناة يكونا بجودة وتقنية عالية.

لا توجد فواصل إعلانية طويلة حتى لا يشعر المشاهدين بالملل.

مسلسلات قناة ON دراما رمضان 2024

عملت قناة أون دراما على اختيار باقة متنوعة من المسلسلات المشوقة لعرضها في رمضان 2024، وتكون هذه المسلسلات كالآتي: