“ماما جابت بيبي”.. نزل الآن تردد قناة طيور بيبي الجديد وفرح اطفالك بأجمل أغاني الأطفال

قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها وقامت بإصدار التردد الجديد ويتساءل عنه الكثير من الأمهات وذلك لأنها تعمل على تقديم العديد من الأناشيد والأغاني ذات محتوى هادف لجميع الأطفال وتعمل على تعليم الطفل منذ الصغر على كافة الأفعال الحميدة والابتعاد عن الأفعال الضارة ولكن هدف القناة الرئيسي هو تدريب الطفل بسرعة على التعرف على الأشخاص المحيطين حوله.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

يتساءل الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور بيبي الجديد وهو كالتالي:

القمر الصناعي الخاص بقناة طيور بيبي: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد: 11258.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي

معدل ترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

جودة القناة: SD

تردد قناة طيور بيبي الثاني: 11258.

القمر الصناعي الخاص بقناة طيور بيبي: نايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة قناة طيور بيبي: hd.

برامج قناة طيور بيبي

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة طيور بيبي الجديد سوف نقوم بالتحدث عن البرامج التي تقدمها قناة طيور بيبي وهي كالآتي: