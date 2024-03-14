سوسو زعلت ماما.. نزل تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وفرح أطفالك

في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من الأمهات بالإضافة إلى الأطفال يبحثون بصورة مستمرة عن تردد قناة كراميش، حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم القنوات الخاصة ببرامج الأطفال، حيث تعمل على جذب الأطفال إليها عن طريق ما تعرض من محتوى مميز وجذاب كما أن الأمهات يفضلونها ببساطة ما تعرضه.

تردد قناة كراميش

كما ذكرنا من قبل أن قناة كراميش تعتبر واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تعرض العديد من البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية، لذلك هناك العديد من الأشخاص يبحثون باستمرار عن تردد قناة كراميش، وهو:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي هو 11390.

الاستقطاب الخاص بقناة كراميش عمودي.

بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

أفضل طريقة للتمكن من ضبط تردد قناة كراميش

في النقاط التالية سنعرض لكم أفضل طريقة للتمكن من ضبط تردد قناة كراميش وهي:

أول خطوة يجب النقر على الزر المكتوب عليه menu.

ثاني خطوة يجب الذهاب إلى خيار القائمة والضغط عليه حتى تظهر على الشاشة.

ثالث خطوة يجب الذهاب إلى خانة تنزيل وإضافة تردد.

رابع خطوة يجب تحديد خيار التثبيت اليدوي.

خامس خطوة يجب اختيار القمر الصناعي المناسب وبعدها إدخال التردد ثم الاستقطاب والتركيز وبعدها النقر على زر البحث.

وأخيرا النقر على كلمة ok للتمكن من تثبيت القناة على التليفزيون.

لقد تحدثنا في هذا المقال عن تردد قناة كراميش وذلك لأنه يوجد العديد من الأمهات والأطفال الذين يبحثون عن تلك القناة لأنها واحدة من افضل قنوات الأطفال ومن ثم عرضنا أفضل طريقة للتمكن من ضبط التردد.