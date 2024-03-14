عيالك هتنزل اخيراً.. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

إضافة المواليد على بطاقات التموين من الأمور الأكثر أهمية لجميع المواطنين ومن أبرز الأمور التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي حيث زاد البحث من خلال المواطنين عن حقيقة إضافة المواليد على بطاقات التموين وما هي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين على الإنترنت وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

حقيقة اضافة المواليد

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة إضافة المواليد التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وقامت وزارة التموين بالرد على الآتي:

وفقاً للقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التموين الإجابة نعم، يوجد إضافة مواليد على بطاقات التموين ولكن للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

حددت وزارة التموين الفئات المسموح لها بإضافة المواليد على بطاقات التموين وهم: الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والمستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها بشكل إلكتروني لكي تستطيع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والتي تتمثل في الآتي: