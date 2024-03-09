من هُنـــا .. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

ازدادت نسب البحث بالفترة الأخيرة من جانب الأشخاص حول معرفة خطوات تجديد منحة البطالة التي تقوم الحكومة في دولة الجزائر بصرفها لجميع الأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري محدود ومن الجدير بذكر أن تلك المنحة يتم صرفها بصوره شهريه إذ يصل المبلغ الخاص بالدعم حتى 15000 دينار جزائري من الممكن ان يتم صرفها لكل الأشخاص الذين تتوفر بهم الشروط اللازمة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة لتجديد تلك المنحة والشروط.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

لابد على كل الأشخاص الذين يكونوا مستفيدين من منحة البطالة أن يقوموا بالتجديد وذلك مع مرور ستة اشهر كما ان ذلك لكي لا تتوقف تلك المنحة لهم عقب أن تنتهي الصلاحية الخاصة بها وتقوم بإعادة الطلب من جديد، فتستطيع أن تجدد تلك المنحة باتباع الخطوات التالية:

الانتقال الى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية، من هنا.

بعد ذلك عليك ان تقوم بانتقاء زر تجديد منحة البطالة.

بعدها عليك كتابة جميع البيانات المرادة.

بعد ذلك يتوجب عليك النقر على زر طلب التمديد.

بعدها لابد أن تقوم بكتابه كل البيانات اللازمة.

بعد ذلك لابد من ارفاق جميع المستندات والوثائق اللازمة.

بعد ذلك لابد من النقر على زر تجديد

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر

في الحقيقة أن الوكالة الوطنية لتشغيل هدفها اتاحت منحة البطالة وذلك لكل الشباب الذين هم عاطلين عن العمل وأيضا الأسر التي تكون بحاجة للدعم وأيضا الأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري محدود وفيما يلي الشروط اللازمة للحصول على تلك المنحة: