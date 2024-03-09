اتحدد رسمي وهتصرف قريب .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
يرتفع التساؤل من جانب الأشخاص في آخر فترة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهذا بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، إذ إن وزارة المالية في مصر قامت بتوضيح هذا الموعد عقب انتشار الكثير من الاشاعات بشأن تبكير الصرف وقد بينت الوزارة جميع التفاصيل التي تتعلق بذلك، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد وأيضا حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور في الشهر الجاري من مارس 2024.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
قامت وزارة المالية في مصر بالإجابة على جميع التساؤلات التي تتعلق بالأشخاص بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وهذا عقب الإعلان عن رفع وزيادة الرواتب والأجور، كذلك انها قامت بالتأكيد على أن رواتب سيتم صرفها في اليوم الحادي والعشرون من مارس الجاري 2024 حتى اليوم السابع والعشرون من مارس 2024 وهذا تبعا للجهة التي يقوم المواطن بالعمل بها.
جدول صرف المرتبات
بالتزامن مع كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي على الزيادة المقررة على المعاشات والتي تصل القيمة الخاصة بها حتى 15% وهذا بسبب استمرار زياده الأسعار وقد جاء موعد الصرف الخاص بتلك الرواتب كما يلي:
- يوم الخميس الذي سيكون موافقا الحادي والعشرون من مارس 2024 هو اول أيام الصرف.
- كذلك ان يوم الأحد الذي سيوافق الرابع والعشرون من مارس 2024 يكون ثاني أيام الصرف.
- هذا بالإضافة إلى انه اليوم الذي يوافق الخامس والعشرون من مارس 2024 يكون ثالث أيام الصرف.
- كذلك أن اليوم الذي سيوافق السادس والعشرون من مارس 2024 يكون رابع أيام الصرف.
- هذا بجانب ان اليوم الذي سيوافق 27 من مارس 2024 يكون خامس أيام الصرف