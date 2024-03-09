ابنك الصغير هياخد ازازة زيت وسكر.. اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين لمن ينطبق عليه هذه الشروط “المطبخ هيتملي خير!”

من المعروف أن الكثير يرغب في اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين خاصة في الوقت الحاضر، لا سيما أن جميع المواطنين في الوقت الحالي يحتاجون لوجود وكذلك توفر المزيد من السلع الغذائية في ظل تفاقم أزمة السكر تحديدا، تلك الأزمة التي ما زالت حتى الآن يصعب التخلص منها بالإضافة إلى أنه مع إضافة المواليد سوف تضمن عزيزي صاحب البطاقة التموينية الحصول على كمية أكبر من السلع الضرورية لحياتنا اليومية.

اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين

في ظل وجود ندرة في بعض السلع الأساسية المستخدمة في الطعام والحلويات مثل الأرز والسكر وكذلك مع وجود ارتفاع كبير في أسعار هذه السلع إن توفرت في المحال التجارية، فإننا وجدنا أن هناك الكثير قطاع كبير من الأشخاص الراغبين في زيادة حصتهم من السلع التموينية عن طريق اتخاذ خطوة اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين المتاحة لمن لا يزيد أفراد أسرتهم عن 4 أفراد.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية قد قاموا بوضع العديد من الشروط التي يجب الاطلاع عليها قبل تقديم هذا الطلب، والتي تتلخص فيما يلي:

يجب ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية الواحدة عن 4 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة.

يجب أن يكون الراتب الشهري لمالك البطاقة التموينية حوالي 2,500 جنيه.

يجب أن يكون عمر الطفل الذي يراد إضافته لا يقل عن 4 سنوات.

كيفية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

بعد أن ازدادت نسبة البحث للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على حصة إضافية من الدعم التمويني عن طريق اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين، وجدنا أنه من الضروري أن نوضح لكم الخطوات التي تساعدكم على إتمام عملية الإضافة بنجاح، وهي كما يلي:

اذهب إلى موقع دعم مصر التمويني عن طريق محرك البحث.

عن طريق محرك البحث. ثم قم بإنشاء حساب جديد.

هنا اختر خدمة التموين من القوائم المتاحة.

تأكد من كتابة اسم الوالدة بشكل صحيح.

من الخيارات اضغط على زر إضافة أبناء غير مسجلين على البطاقة التموينية.

قم بإدخال الرقم القومي للمولود بالرجوع إلى شهادة الميلاد وكتابة اسمه أيضًا.

بعد ذلك قم بتحديد نوع العلاقة.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على زر الإضافة.

أسعار اللحوم اليوم في وزارة التموين

اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين بلغت أسعار اللحوم اليوم في وزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة الأسعار التالية: