اضبطه الآن.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حتى يتمكنوا من إعادة ضبطه على جهاز الريسيفر كي يستمتع أطفالها بمشاهدة المحتوى الممتع والشيق والمناسب جدًا للأطفال والمناسب كذلك لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، لنتعرف في هذا المقال على تردد القناة والكثير من التفاصيل حوله.

تردد طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات المتخصصة للأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي مجاني على مدار اليوم بصوت نقي وصورة عالية الجودة، تقدم محتوى باللغة العربية الصحيحة من أناشيد وأغاني وأفلام كرتونية وغيرها الكثير، أما بالنسبة إلى تردد طيور الجنة بيبي الجديد 2024 فهو على النحو التالي:

تردد طيور الجنة بيبي على النايل سات

التردد: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد ثاني على النايل سات

التردد: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد طيور الجنة بيبي على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر

بخطوات بسيطة سنتمكن من ضبط القمر الصناعي على التردد الجديد للقناة، وذلك كالتالي: