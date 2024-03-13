بوووم تحميل لعبة اي فوتبول 2024 والعب براحتك وشحن كوينزات كتير بالعشرة تلاف كوينز مجاناً

مع بداية العام الجديد، انطلقت كل ألعاب الفيديو لعرض اقوي التحديثات الخاصة بها لجذب اكبر عدد من محبين الألعاب التقنية الجديدة، ولكن ضيف حلقتنا اليوم لعبة اي فوتبول جاءت أطلالتها بتحديث فاق كل التوقعات، مما اثأر دهشة محترفي اللعبة لما به من تغيير في الرسومات وأداء اللعيبة وطريقة اللعب الخاصة بهم، كما جاء في التحديث تغيير قائمة اللاعبين المقترحة لجعلها واسعة الأفاق واكثر واقعية و اعلي كفاءة، فقد استهدفت شركة كونامي اللاعبون المتوسطون لتطوير فرقهم الشخصية للقدرة علي المشاركة في اقوي المنافسات المعروفة، وكان هذا علي عكس ما هو متوقع من شركة كونامي فكانت نائماً معروفة بصعوبة اللعب وقوة المنافسة، ولكن بعد تحديث اي فوتبول 2024 اصبح الآن يمكن للجميع المنافسة في كل البطولات الجماعية و احتراف الملاعب بصورة افضل.

طريقة الحصول علي كوينز بيس موبايل efootball

لعبة اي فوتبول تعتمد عملة شهرة وتسمي coins في التحكم بكل شيء داخل اللعبة، وكما هو متوقع جعلت شركة konami الحصول علي الكوينز يعد مهمة من أصعب مهام لعبة بيس موبايل، ولكن بعد تحديثات العام الجديد اصبح من الممكن للجميع الحصول علي العديد من الكوينز المجانية بصورة سهلة وبسيطة من داخل اللعبة تابعوا معناً:

فتح اللعبة باستمرار كل يوم واستلام ما يقرب من 50 كوينز في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول بعد التحديث.

التأكد من تحديثك للعبة بعد اخر تحديث لها لاستلام كوينزات مع كل تحديث.

شراء اخر بكجات أسطورية واستلام كوينزات مجانية مكافاءة لشراءك البكجات الجديدة والمميزة.

تحميل لعبة اي فوتبول للاندرويد

يمكنك الآن تحميل لعبة بيس موبايل علي هاتفك المحمول للاستمتاع بتجربة كروية مميزة داخل ملاعب الكامب نو عن طريق التوجه علي منصة واحدة يمكنك من خلالها بدء الديربي الممتاز الخاص بك وذلك عن طريق: