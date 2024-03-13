مجاناً مليون مبروك🤯 استلام 10,000 كوينز مجانا🔥بطريقة ولافي الخيال !! بيس 2024 موبايل😍 eFootball 2024 Mobile

تعد عملة coins واحدة من اشهر العملات الافتراضية داخل علي بيس موبايل، حيث يمكنك بهذه اللعبة شراء وبيع العديد من اللاعبون داخل فريقك، كما يمكنك تبديل المدربين والمشرفين بالإضافة علي قدرتك علي تغيير الملاعب، عملة كوينز بيس اقوي عملة افتراضية أنشأتها شركة كونامي للتحكم في كل شيء داخل أسوار لعبة efootball الشهيرة، وعلي غير المعتاد بعد التحديثات الأخيرة التي أطلقتها شركة كونامي في الآونة الأخيرة، اصبح بإمكانك الحصول علي كوينز بيس مجاناً، بطريقة سهلة وبسيطة، وكان هذه المفاجاءة علي غير المتوقع من شركة كونامي ولكن كان هذا بمناسبة بداية العام الجديد 2024 فأرادت الشركة أن تثبت وجودها كالمعتاد وتوزيع هدايا ومفاجآت أسطورية.

طريقة شحن كوينز بيس من konami عن طريق ID

نظراً لأهمية عملية coins بيس المعروفة، سوف نقدم لكم اليوم طريقة الحصول علي العملات الرقمية المعروفة بطريقة سهلة وبسيطة ورسمية، وتأتي هذه الخطوات في الأتي:

الذهاب إلي موقع الشركة الرسمي konami التوجه إلي خانة شراء العملات او buy coins تسجيل الدخول بحسابك الشخصي عن طريق ID تحديد عدد الكوينزات التي ترغب في شراءها تسجيل دخول بطاقة الشراء الخاصة بك داخل الموقع إتمام عملية الشراء وانتظار رسالة التأكيد داخل اللعبة

طريقة الحصول علي كوينز بيس مجاناً 2024

بعد تحديثات الخميس وبداية العام الجديد أطلقت شركة كونامي العديد من المميزات حول شحن كونيز بيس مجاناً والحصول عليها من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة كالاتي:

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي او apple store إذا كان هاتفك iOS.

البحث عن اسم اللعبة في خانة البحث بالمتجر.

التأكد من وجود كلمة update في متجر بلاي.

التأكد من إتمامك لأخر التحديثات علي المنصة.

القيام بعملية تسجيل دخول يومية بعد التحديث لجمع اكثر من 200 كوينز أسبوعياً.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل 2024 علي الاندرويد