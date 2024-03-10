“أفضل برامج الاطفال” تردد قناة طيور الجنة2024 بجودة عالية… نزلها وابسط الاولاد..!!

قناة طيور الجنة تعد من بين أبرز القنوات التلفزيونية التي يسعى الكثيرون للبحث عنها، ويتطلعون لمعرفة ترددها الجديد الذي بدأ البث به عبر الأقمار الصناعية في عام 2024، وذلك من خلال النايل سات والعرب سات، حيث أن السبب وراء شهرتها يعود لما تقدمه القناة من برامج جذابة وأغاني خاصة بالأطفال، إلى جانب الأناشيد التي تساهم في تطوير القدرات الذهنية للأطفال، كما أنها تعلم الأطفال قيم أخلاقية هامة، لهذا السبب تعتبر “طيور الجنة” من القنوات المفضلة للأطفال والتي سنناقش ترددها اليوم.

قناة طيور الجنة للأطفال 2024

تقوم بتوفر وسيلة تسلية للأطفال بينما نغرس فيهم المبادئ الأخلاقية، نقدم مجموعة مختارة من الأناشيد الجميلة.

أيضا تعليمهم أصول الدين والأناشيد التي تعينهم على إتقان القراءة والكتابة بالعربية، بجانب مبادئ الحساب.

تبرز هذه القناة بسهولة المتابعة حيث أنها لا تتطلب أية مساهمات مادية للإنضمام إليها، إنما هي من بين القنوات التي توفر المحتوى للمشاهدين مجانا، متوفرة دون انقطاع طوال الأيام وعلى مدار الساعة.

أيضا يمكنك مشاهدة تلك القناة ذات الجودة المتميزة والتي تقدم سلسلة متنوعة وغنية من البرامج.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المتميزة التي تبث محتوى متنوعا وثريا بالبرامج الخاصة بالأطفال، وتتمتع بشهرة كبيرة في الأوساط العربية نظرا للإقبال الكثيف عليها، حيث تقوم القناة بعرض أناشيد مبتكرة وتسهم في تنمية مهارات التفكير لدى الصغار والكبار معا، كما تساهم في صقل هذه المهارات أثناء العطل، لذلك سوف نبحث فيما يتعلق بتردد القناة لتمكيننا من استقبالها بيسر، ولننعم بجودة صورة محسنة وتقنية عرض عالية الدقة، والتردد الخاص بالقناة هو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

أيضًا معامل الاستقطاب يكون : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الثاني القمر الصناعي عرب سات