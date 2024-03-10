“لولو رجعت من تاني” تردد قناة وناسه الجديد2024 بجودة عالية .. نزلها ودلع عيالك..!!

تعرض قناة وناسة الفضائية التي تستهدف الأطفال مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تسهم في تطوير الأطفال للعديد من المهارات الدراسية المختلفة، حيث تشتهر هذه القناة بتقديم الأناشيد عبر شخصية تعرف بـ لولو، وقد استطاعت هذه الشخصية أن تنال إعجاب ومودة أعداد كبيرة من الأطفال في الوطن العربي، لذلك هذا دفع الصغار إلى إظهار اهتمام بالغ بمتابعة ومشاهدة اناشيد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة للقمر الصناعي نايل سات 2024

تعد قناة وناسة التلفزيونية إحدى القنوات الفضائية القابلة للمشاهدة بدون الاضطرار للدفع مقابل اشتراكات، حيث تعرض مجانا عبر الأقمار الصناعية، كما يستطيع متابعو قناة وناسة الوصول لمحتوياتها بيسر وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، بإدخال التردد الخاص بالقناة المتاح على ذات القمر الصناعي:

حيث تأتي بتردد: 11470.

ويكون معدل الاستقطاب: عمودي.

كما ان معدل الترميز: 27500.

وكذلك يأتي معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

ويتم اختيار الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

عشاق ومشاهدي قناة وناسة الذين يمتلكون جهاز استقبال البث على قمر العرب سات بإمكانهم الاستمتاع بجميع الألحان الحديثة التي تبثها القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد الموجود أدناه:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة

يعتمد الكثير من الأولياء على قناة وناسة بسبب المحتوى الراقي والمفيد الذي تقدمه للمتابعين، ومن بين أبرز خصائص القناة ما يأتي: